Ο συνιδρυτής της Ben & Jerry's συνελήφθη για παρέμβαση στη Γερουσία υπέρ της Γάζας

Ο συνιδρυτής της Ben & Jerry’s, Μπεν Κοέν, συνελήφθη μετά την παρέμβασή του υπέρ της Γάζας κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Ο Κοέν, μαζί με άλλους έξι διαδηλωτές, διέκοψε συνεδρίαση της Επιτροπής Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Συντάξεων της Γερουσίας, όπου κατέθετε ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, διαμαρτυρόμενος για τη στήριξη των ΗΠΑ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο Κοέν φώναξε συνθήματα όπως «Το Κογκρέσο σκοτώνει παιδιά στη Γάζα και πληρώνει γι’ αυτό κόβοντας το Medicaid για τα παιδιά εδώ», ενώ απομακρυνόταν από την αίθουσα από τις αστυνομικές δυνάμεις.

I told Congress they're killing poor kids in Gaza by buying bombs, and they're paying for it by kicking poor kids off Medicaid in the US. This was the authorities' response. pic.twitter.com/uOf7xrzzWM