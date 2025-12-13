Πρίγκιπας Άντριου: Καμία έρευνα για τον ισχυρισμό ότι στόχευσε τη Βιρτζίνια Τζουφρέ

Οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν πως δεν προκύπτουν στοιχεία που να δικαιολογούν ποινική έρευνα σχετικά με τον ισχυρισμό ότι ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ζήτησε από σωματοφύλακά του να διερευνήσει τη Βιρτζίνια Τζουφρέ, θύμα του κυκλώματος Έπσταϊν.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου είχε γνωστοποιήσει τον Οκτώβριο ότι αξιολογούσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο τότε πρίγκιπας, το 2011, φέρεται να ζήτησε πληροφορίες με σκοπό τη δυσφήμιση της Τζουφρέ, διερευνώντας αν είχε ποινικό μητρώο.

Η εφημερίδα Mail on Sunday είχε υποστηρίξει ότι ο Άντριου έδωσε στον κρατικά αμειβόμενο σωματοφύλακά του την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της Τζουφρέ.

Πρίγκιπας Άντριου: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωσή της το Σάββατο, η αστυνομία ανέφερε ότι η αξιολόγηση «δεν αποκάλυψε κανένα πρόσθετο στοιχείο που να υποδηλώνει ποινικό αδίκημα ή παράπτωμα», προσθέτοντας ότι δεν θα προχωρήσει σε έρευνα. «Η Met παραμένει δεσμευμένη να εξετάζει διεξοδικά οποιαδήποτε νέα πληροφορία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι που να δικαιολογεί επανεκκίνηση της διαδικασίας», δήλωσε η επικεφαλής του αρμόδιου τμήματος, Έλα Μάριοτ.

Η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ εξέφρασε «βαθιά απογοήτευση» για την απόφαση, τονίζοντας ότι «η δικαιοσύνη δεν αποδόθηκε». Το θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, το οποίο αυτοκτόνησε τον Απρίλιο, είχε καταγγείλει ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ήταν ανήλικη, έπεσε θύμα του κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Έπσταϊν και κακοποιήθηκε από τον Άντριου και άλλους ισχυρούς άνδρες.

Τον περασμένο μήνα, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ αφαίρεσε επισήμως τον βασιλικό τίτλο του νεότερου αδελφού του, μετά τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων για τη σχέση του με τον Έπσταϊν και την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος γύρω από τις καταγγελίες της Τζιφρέ, μέσω των μεταθανάτιων απομνημονευμάτων της.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άντριου είχε καταλήξει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Βιρτζίνια Τζουφρέ το 2022, έπειτα από αστική αγωγή που εκείνη είχε καταθέσει στη Νέα Υόρκη. Αν και δεν παραδέχθηκε καμία ενοχή, είχε αναγνωρίσει τη «δυσβάσταχτη οδύνη» που, όπως είχε δηλώσει, υπέστη η Τζουφρέ ως θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Πρίγκιπας Άντριου: Τι έλεγε για αυτόν η Τζουφρέ

Η Τζουφρέ έγραψε πως όταν συνάντησε τον Άντριου, εκείνος μάντεψε σωστά ότι ήταν 17 ετών. Σύμφωνα με το βιβλίο της είπε «οι κόρες μου είναι λίγο μικρότερες από εσένα», εξηγώντας πώς μάντεψε την ηλικία της. Το βιβλίο αναφέρει επίσης ότι πήγε να πάρει τη φωτογραφική της μηχανή ώστε να βγάλουν φωτογραφία με τον Άντριου, την οποία τράβηξε ο Έπσταϊν.

Το βιβλίο περιλαμβάνει και δύο ακόμη περιστατικά στα οποία φέρεται να είχε σεξουαλική επαφή με τον Άντριου. Tο ένα στη Νέα Υόρκη, έναν μήνα αργότερα και το άλλο στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Παρθένες Νήσους, όταν εκείνη ήταν περίπου 18 ετών.

Ωστόσο, ο πρίγκιπας Άντριου αρνείται κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς. Τον Φεβρουάριο του 2022, κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με άγνωστο χρηματικό ποσό με την Τζουφρέ, η οποία τον είχε μηνύσει ισχυριζόμενη ότι την εξανάγκασε σε σεξουαλική επαφή όταν ήταν ανήλικη, μέσω του κυκλώματος του Έπσταϊν.

Η Τζουφρέ δεν αποκάλυψε πόσα ακριβώς έλαβε, αλλά αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα που έλεγαν ότι η βασίλισσα Ελισάβετ κάλυψε το ποσό. Λέγεται ότι έλαβε πάνω από 12 εκατομμύρια δολάρια από τον πρίγκιπα Άντριου, παρά το γεγονός ότι εκείνος συνέχισε να αρνείται ότι την είχε γνωρίσει ποτέ.

Με πληροφορίες από Associated Press

