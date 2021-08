Ο πληθυσμός της Ιρλανδίας ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια για πρώτη φορά μετά τον λιμό του 19ου αιώνα, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία.

Η χώρα έφτασε σε ένα ορόσημο τον Απρίλιο, αντανακλώντας έναν συνδυασμό καθαρής μετανάστευσης και φυσικής αύξησης, ανακοίνωσε την Τρίτη η Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (CSO).

«Ο πληθυσμός της Ιρλανδίας εκτιμάται ότι ήταν 5,01 εκατομμύρια τον Απρίλιο του 2021, η πρώτη φορά που ο πληθυσμός αυξήθηκε πάνω από 5 εκατομμύρια από την απογραφή του 1851, όταν ο συγκρίσιμος πληθυσμός ήταν 5,11 εκατομμύρια», δήλωσε ο James Hegarty, στατιστικός της υπηρεσίας.

Ο συνολικός πληθυσμός στο νησί της Ιρλανδίας το 1851 ήταν 6,6 εκατομμύρια. Συμπεριλαμβανομένου του σημερινού πληθυσμού της Βόρειας Ιρλανδίας των 1,89 εκατομμυρίων, το νησί έχει τώρα 6,9 εκατομμύρια ανθρώπους.

Συγκριτικά αναφέρεται ότι η Ουαλία έχει 3,1 εκατομμύρια ανθρώπους, η Σκωτία 5,4 εκατομμύρια και η Αγγλία 56,2 εκατομμύρια.

Ο πληθυσμός της χώρας αυξήθηκε κατά 34.000, ή 0,7%, φέτος μέχρι τον Απρίλιο. Αυτό ήταν μικρότερο από την αύξηση κατά 55.900, αντίστοιχα πέρυσι.

Το επίπεδο της φυσικής αύξησης - 55.500 γεννήσεις, 32.700 θάνατοι - ήταν 22.800. Αυτό ήταν το χαμηλότερο επίπεδο φυσικής αύξησης από τον υπολογισμό του πληθυσμού το 2000, αντανακλώντας ένα γηράσκον δημογραφικό προφίλ.

Στη δεκαετία του 1840, ο πληθυσμός του νησιού ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια πριν ο καταστροφικός λιμός σκοτώσει περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους από την πείνα και τις ασθένειες και αναγκάσει εκατομμύρια άλλους να μεταναστεύσουν.

Ο πληθυσμός της Ιρλανδίας συνέχισε να λιγοστεύει για μεγάλο μέρος του 20ού αιώνα λόγω της μετανάστευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και αλλού, δημιουργώντας μια τεράστια διασπορά.

Από τους 65.200 που μετανάστευσαν στην Ιρλανδία μέχρι τον Απρίλιο σχεδόν οι μισοί, 30.200, ήταν Ιρλανδοί υπήκοοι που είχαν ζήσει στο εξωτερικό. Αυτός είναι ο υψηλότερος αριθμός Ιρλανδών υπηκόων που επέστρεψαν από το 2007.

Ο αριθμός των μη Ιρλανδών υπηκόων που ζουν στην Ιρλανδία αυξήθηκε ελαφρώς σε 645.500 τον Απρίλιο του 2021, αντιπροσωπεύοντας το 12,9% του συνολικού πληθυσμού.

Ο πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω αυξήθηκε κατά 22.200, ή 3,1%, από την αρχή του έτους μέχρι τον Απρίλιο.

Τα τελευταία αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν κάποιες δημογραφικές και κοινωνικές επιπτώσεις του Covid-19, είπε ο Hegarty.

