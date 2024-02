Ο Όλαφ Σόλτς έχει σωσία και δεν θα πιστέψετε ποιος είναι

Τον σωσία του συνάντησε για ακόμη μία φορά ο Όλαφ Σολτς στις ΗΠΑ με αφορμή την εκστρατεία που διεξάγει για την έγκριση στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με μέλη του Κογκρέσου ο Όλαφ Σολτς συναντήθηκε με τον Αμερικανό γερουσιαστή Κρις Κουνς με τον οποίο -όπως διακρίνεται και στις φωτογραφίες- η ομοιότητά τους είναι αξιοσημείωτη. Οι δυο τους μάλιστα έβγαλαν και selfie σχολιάζοντας το προφανές. Έχουν ίδιο χτένισμα, ίδιο στυλ, παρόμοιες γραμμές γέλιου κάτι που έχει προκαλέσει την εντύπωση των χρηστών στο διαδίκτυο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο καγκελάριος της Γερμανίας δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα «Χαίρομαι που ξαναβλέπω τον σωσία μου». Με τη σειρά του και ο γερουσιαστής της πολιτείας του Ντέλαγουερ Κρις Κουνς ανάρτησε μία φωτογραφία και έγραψε στα γερμανικά «Ποιος είναι ποιος;». Οι δυο τους έχουν συναντηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, με φωτογραφίες αρχείου να καταγράφουν μια συνάντηση στην Ουάσινγκτον το 2021 και μια άλλη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ το 2023. Μια φωτογραφία των δύο τους που είχε αναρτήσει ο Κρις Κουνς στο Instagram το 2023 σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από διάφορους χρήστες με ερωτήσεις όπως «Δίδυμα;» ή «Είσαι δεξιά ή αριστερά;».

Great to see my Doppelgänger again - @ChrisCoons! pic.twitter.com/cqugFkyvG4