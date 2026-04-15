Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να απολύσει τον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ αν δεν παραιτηθεί τον Μάιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να απολύσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, αν δεν παραιτηθεί στο τέλος της θητείας του τον Μάιο.

Οι δύο άνδρες έχουν εμπλακεί σε μια έντονη διαμάχη λόγω της απροθυμίας του Πάουελ να μειώσει το επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Τραμπ.

Η θητεία του Πάουελ λήγει στις 15 Μαΐου, αλλά ο ίδιος σχεδιάζει να παραμείνει στη θέση του έως ότου ο διάδοχός του, Κέβιν Γουόρς, επικυρωθεί από τη Γερουσία.

Απειλές Τραμπ εις βάρος του Πάουελ

«Τότε θα πρέπει να τον απολύσω», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox Business, όταν ρωτήθηκε για τα σχέδια του Πάουελ να παραμείνει στη θέση του.

«Έχω συγκρατήσει τον εαυτό μου από το να τον απολύσω. Ήθελα να τον απολύσω, αλλά δεν μου αρέσει να προκαλώ αντιπαραθέσεις», είπε ο Τραμπ.

Ο Τομ Τίλις, ένας επιφανής Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής στην επιτροπή που εποπτεύει τις υποψηφιότητες για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, απείλησε να εμποδίσει την επικύρωση του Γουόρς. Εάν ο Γουόρς δεν επικυρωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του Πάουελ, ο τελευταίος σχεδιάζει να παραμείνει προσωρινά στη θέση του.

«Αυτό προβλέπει ο νόμος. Αυτό έχουμε κάνει σε αρκετές περιπτώσεις», δήλωσε ο Πάουελ.

Ο Τίλις προειδοποίησε τον Τραμπ ότι δεν θα επιτρέψει τον διορισμό του Γουόρς, εκτός αν σταματήσει η ποινική έρευνα εναντίον του Πάουελ, η οποία σχετίζεται με την ανακαίνιση του κτιρίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει ο Τίλις να εγκαταλείψει την αντίθεσή του στον διορισμό, προσθέτοντας ότι «είναι Αμερικανός… ξέρει τι πρέπει να κάνει».

Ωστόσο, είπε ότι δεν είναι διατεθειμένος να σταματήσει η έρευνα για τον Πάουελ.

Δήλωσε στο Fox Business: «Δεν νομίζετε ότι πρέπει να μάθουμε τι συνέβη εκεί; Πρέπει να το μάθω».

Τα σχόλια κατά του Πάουελ

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Πάουελ για κακοδιαχείριση της ανακαίνισης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ξοδεύοντας δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα έργο που, όπως υπονόησε, θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί με δεκάδες εκατομμύρια.

Προηγουμένως είχε χαρακτηρίσει τον Πάουελ «βλάκα» και ισχυρίστηκε ότι «έκανε χάλια δουλειά» αφού αγνοήθηκαν οι επανειλημμένες εκκλήσεις του για μειώσεις των επιτοκίων.

Οι χρηματιστηριακές αγορές και το δολάριο ΗΠΑ σημείωσαν πτώση μετά την αποκάλυψη το 2025 ότι ο Τραμπ είχε θίξει την ιδέα της απόλυσης του Πάουελ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε αμέσως ότι επρόκειτο να τον απολύσει, προσθέτοντας: «Είναι εξαιρετικά απίθανο, εκτός αν πρέπει να αποχωρήσει λόγω απάτης». Εάν ο Τραμπ απολύσει τον Πάουελ, αυτό θα αποτελέσει σημαντική ρήξη και θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που απολύεται πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Ο Τραμπ διόρισε τον Πάουελ να ηγηθεί της Ομοσπονδιακής Τράπεζας κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του το 2017, επαινώντας τη «σταθερή ηγεσία, τη σωστή κρίση και την εμπειρογνωμοσύνη του σε θέματα πολιτικής». Επαναδιορίστηκε από τον Τζο Μπάιντεν το 2021.

Με πληροφορίες από BBC