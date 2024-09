Ο Νασράλα είναι καλά, δηλώνουν πηγές της Χεζμπολάχ

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα «είναι καλά» ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στην οργάνωση, την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε επίσης ότι ο Νασράλα είναι «ασφαλής». Ωστόσο ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Τεχεράνη ερευνά την τύχη του Νασράλα.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι κατηγόρησε το Ισραήλ για «πόλεμο γενοκτονίας» και σχολίασε, από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ότι οι σημερινές επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού δείχνουν ότι το Ισραήλ «δεν ενδιαφέρεται» για τις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή.

Πολλά ισραηλινά τηλεοπτικά κανάλια μετέδωσαν νωρίτερα ότι στόχος της σημερινής επίθεσης στη Βηρυτό ήταν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός «επαληθεύει αν ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ βρισκόταν στο κτίριο στην καρδιά της Νταχίγια» (σ.σ. προάστιο στα αραβικά) μετέδωσε το κανάλι 12.

Zionist terrorism in Beirut.



Entire buildings; human beings, flattened.



What would you say if someone did this in Paris, London, or New York?



Israel is a menace to humanity. pic.twitter.com/KX3lUHVMWU