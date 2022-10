Ο Μπάιντεν είπε ότι ο γιος του πέθανε όταν υπηρετούσε στο Ιράκ- Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια

Ο Τζο Μπάιντεν μίλησε σε στρατόπεδο στο Κολοράντο και είπε ότι ο γιος του Μπο πέθανε στο Ιράκ . Η αλήθεια είναι ότι πέθανε από καρκίνο έξι χρόνια αργότερα.

«Το λέω ως πατέρας ενός ανθρώπου και κέρδισε το Χάλκινο Αστέρι, το μετάλλιο υπηρεσίας, και έχασε τη ζωή του στο Ιράκ», είπε ο Μπάιντεν.

Σε ομιλία του στο στρατόπεδο Χαλ στο Κολοράντο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που έπαιξε το στρατόπεδο στην εκπαίδευση των στρατιωτών που μετείχαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αφού εξήρε τις πράξεις των στρατιωτών, αναφέρθηκε και στον θάνατο του γιου του Μπο, λέγοντας πως πέθανε στο Ιράκ.

Ο Μπο όντως είχε υπηρετήσει στο Ιράκ για έναν χρόνο, από το 2008 ως το 2009. Πέθανε όμως έξι χρόνια αργότερα το 2015, σε ναυτικό νοσοκομείο των ΗΠΑ από καρκίνο του εγκεφάλου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος το 2019 είχε πει σε μια ομιλία του θεωρούσε πως η έκθεση του γιου του σε χημικά, που προκάλεσαν εγκαύματα στον γιο του οδήγησαν σε γλοιοβλάστωμα στο τέταρτο στάδιο.

«Δεκαοκτώ μήνες έζησε, γνωρίζοντας ότι επρόκειτο να πεθάνει» είχε πει τότε, επισημαίνοντας ότι αυτό ωστόσο ήταν κάτι που δεν μπορούσε να αποδείξει.

Το Fox News Digital απευθύνθηκε στον Λευκό Οίκο για διευκρινίσεις σχετικά με το σχόλιο του Μπάιντεν χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί κάποια απάντηση.

Joe Biden falsely claims his late son Beau "lost his life in Iraq."



Beau died of brain cancer. pic.twitter.com/gEfXZOdiys