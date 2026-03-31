Ο Μερτς καλεί την πλειονότητα των Σύρων που ζουν στη Γερμανία να «γυρίσουν στην πατρίδα» τους

Ο Φρίντριχ Μερτς προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από ΜΚΟ και μέλη της ίδιας του της κυβέρνησης, αφού κάλεσε την πλειονότητα των Σύρων που ζουν στη Γερμανία να «γυρίσουν στην πατρίδα τους».

Ο Γερμανός καγκελάριος, που εκλέχθηκε πέρυσι μετά από υποσχέσεις για αυστηρή γραμμή στο ζήτημα της μετανάστευσης με στόχο να νικήσει την ακροδεξιά, έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Βερολίνο τη Δευτέρα από τον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα.

Εξηγώντας ότι η προτεραιότητα του Βερολίνου όσον αφορά τις απελάσεις είναι να επιστραφούν οι Σύροι που έχουν διαπράξει εγκλήματα, ο Μερτς είπε ότι ο ίδιος και ο αλ-Σαράα θα εργαστούν μακροπρόθεσμα για επιστροφές μεγάλης κλίμακας από τη Γερμανία, η οποία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συριακή διασπορά στην ΕΕ.

Ο αλ-Σαράα, πρώην ηγέτης ισλαμιστών ανταρτών, δεν επιβεβαίωσε τον στόχο της επιστροφής του 80% των περισσότερων από 900.000 Σύρων που είναι καταγεγραμμένοι στη Γερμανία μέχρι το 2029, και το ποσοστό φάνηκε να αιφνιδιάζει πολιτικούς αξιωματούχους στο Βερολίνο.

«Αν επιστρέψουν, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια πρόκληση»

Η Άνκε Ρέλινγκερ, αναπληρωματική ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, κατηγόρησε τον Μερτς ότι παίζει το παιχνίδι του αντιμεταναστευτικού και αντιισλαμικού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), θέτοντας έναν στόχο για τους επαναπατρισμούς έως το 2029, έτος κατά το οποίο αναμένεται να διεξαχθούν οι επόμενες γενικές εκλογές στη Γερμανία.

«Δεν είναι σοφό εκ μέρους του καγκελάριου να παρουσιάζει συγκεκριμένα νούμερα μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, γιατί αυτό δημιουργεί προσδοκίες που ίσως δεν μπορεί να εκπληρώσει», είπε σε συνέντευξή της.

Η Ρέλινγκερ εξέφρασε κατανόηση για το αίτημα του αλ-Σαράα να βοηθήσουν οι Σύροι στην ανοικοδόμηση της χώρας τους. «Ωστόσο, πολλοί Σύροι είναι είναι πλέον συμπολίτες μας, καθώς έχουν ενσωματωθεί εδώ, εργάζονται σε επαγγέλματα όπου υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού, φροντίζουν ηλικιωμένους ή οδηγούν λεωφορεία, και έχουν μάλιστα αποκτήσει τη γερμανική υπηκοότητα», ανέφερε.

Κριτική υπήρξε επίσης από το εσωτερικό του συντηρητικού κόμματος CDU του Μερτς, με τον εκπρόσωπο εξωτερικής πολιτικής Roderich Kiesewetter να χαρακτηρίζει τα νούμερα που ανέφερε ο καγκελάριος «προβληματικά σε πολλά σημεία».

Τόνισε ότι το AfD θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τυχόν αθετημένες υποσχέσεις και επισήμανε επίσης τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ειδικευμένοι Σύροι εργαζόμενοι στη γερμανική οικονομία. «Αν επιστρέψουν, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια πρόκληση», δήλωσε ο Kiesewetter στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt.

Η Γερμανική Εταιρεία Νοσοκομείων, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του τομέα, τόνισε τη «σημαντική σημασία» των Σύρων γιατρών, με 5.745 να εργάζονται σε γερμανικά νοσοκομεία – η μεγαλύτερη ομάδα ξένων γιατρών. Άλλοι 2.000 Σύροι εργάζονται ως φροντιστές.

«Αν αυτοί οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι έφευγαν ξανά από τη χώρα, θα υπήρχε σημαντική επίπτωση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης», δήλωσε η αναπληρώτρια πρόεδρος Henriette Neumeyer.

Ο Μερτς ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο Μάιο σε συνασπισμό με το κεντροαριστερό SPD, υποσχόμενος να αποχωρήσει από την πιο φιλελεύθερη πολιτική συνόρων που είχε υιοθετήσει η Άνγκελα Μέρκελ.

Υποχώρηση

Ο Μερτς αναγνώρισε ότι πολλοί Σύροι που έφτασαν στην κορυφαία οικονομία της Ευρώπης υπό την Μέρκελ είχαν συνεισφέρει σημαντικά στην γερμανική κοινωνία. Ωστόσο, είπε ότι οι περισσότεροι θέλουν να επιστρέψουν τώρα που το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ έχει καταστραφεί.

Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από 3.700 Σύροι έχουν επιστρέψει εθελοντικά από τη Γερμανία έως τον Νοέμβριο του 2025. Οι ειδικοί σημείωσαν ότι οι αναγκαστικές απελάσεις συνήθως αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες νομικές προκλήσεις.

Μπροστά στην κριτική, ο Μερτς φάνηκε την Τρίτη να αποσύρει τον συγκεκριμένο στόχο.

«Ο αριθμός του 80% επιστροφής μέσα σε τρία χρόνια αναφέρθηκε από τον Σύρο πρόεδρο», δήλωσε ο Μερτς στην εφημερίδα Bild. «Έχουμε λάβει υπόψη μας αυτόν τον αριθμό, αλλά γνωρίζουμε το μέγεθος της αποστολής».

Με πληροφορίες από Guardian