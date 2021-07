Ο Έλον Μασκ είχε ζητήσει κάποτε από τον Τιμ Κουκ να τον διαδεχθεί ως CEO της Apple, σύμφωνα με νέο βιβλίο ρεπόρτερ της Wall Street Journal. Κάτι που ο ιδρυτής της Tesla αρνείται.

Η ιστορία αφορά την εποχή που ο Μασκ σκεφτόταν το ενδεχόμενο να πουλήσει την Tesla στην Αpple, το 2016. Σύμφωνα με τα όσα γράφει ο Τιμ Χίγκινς στο βιβλίο του, ο όρος που έθεσε ο δισεκατομμυριούχος ήταν να γίνει ο ίδιος «αφεντικό» της Apple. Αλλά ο Μασκ δήλωσε μέσω Twitter ότι δεν θέλει να είναι CEO σε οτιδήποτε.

Αυτή η απάντηση θύμισε τα όσα κατέθεσε πρόσφατα ο Έλον Μασκ σε δικαστήριο, όταν δήλωσε ότι «μάλλον απεχθάνεται» το γεγονός ότι είναι CEO, καθώς θα προτιμούσε περισσότερο «να περνάω το χρόνο μου με τη σχεδίαση και τη μηχανική».

«Προσπάθησα πολύ σκληρά να μην είμαι ο CEO της Tesla, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, διαφορετικά ειλικρινά η Tesla θα πεθάνει», είχε πει ακόμη στο δικαστήριο, στα μέσα Ιουλίου.

Τι γράφει το βιβλίο

Το επίμαχο περιστατικό συνέβη, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τιμ Χίγκινς, το 2016.

Τότε, λέγεται ότι ο Έλον Μασκ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τιμ Κουκ, κατά τη διάρκεια της οποίας ο CEO της Apple πρότεινε την εξαγορά της Tesla. Ο Μασκ είπε ότι θα το κάνει, αλλά με έναν όρο: «Είμαι ο CEO». Λέγεται ότι πήρε στον Κουκ ένα λεπτό για να συνειδητοποιήσει ότι ο Μασκ εννοούσε να αναλάβει τη δική του θέση.

Σύμφωνα με την κριτική των Los Angeles Times για το βιβλίο με τίτλο «Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century», ο Κουκ φέρεται να απάντησε στον Μασκ με μία βρισιά και στη συνέχεια του έκλεισε το τηλέφωνο.

«Δεν μιλήσαμε ποτέ»

Ο Έλον Μασκ επέμεινε ότι ποτέ δεν μίλησε με τον Τιμ Κουκ, ενώ μέσω Twitter δήλωσε ότι δεν θέλει να είναι CEO.

«Ο Κουκ κι εγώ δεν μιλήσαμε ποτέ ούτε γράψαμε ο ένας στον άλλον. Υπήρξε ένα σημείο στο οποίο ζήτησα να συναντηθώ με τον Κουκ για να μιλήσουμε περί εξαγοράς της Tesla από την Apple. Δεν υπήρχαν προτεινόμενοι όροι εξαγοράς», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος στο Twitter, απαντώντας στον Τζέιμς Κλέιτον του BBC.

«Αρνήθηκε να συναντηθούμε, η Tesla είχε τότε το 6% της σημερινής αξίας της», έγραψε ακόμη, αναφερόμενος στον Κουκ.

Cook & I have never spoken or written to each other ever.



There was a point where I requested to meet with Cook to talk about Apple buying Tesla. There were no conditions of acquisition proposed whatsoever.



He refused to meet. Tesla was worth about 6% of today’s value. — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021

Απαντώντας σε άλλη ανάρτηση στο Twitter, ο Μασκ έγραψε: «Δεν θέλω να είμαι CEO σε οτιδήποτε».

I don’t want to be CEO of anything — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021

Η αντίδραση του δημοσιογράφου

Ο Τιμ Χίγκινς από την πλευρά του έγραψε στο Twitter ότι τα όσα αναφέρει στο βιβλίο προέρχονται από την περιγραφή του Έλον Μασκ για τη συζήτηση με τον Τιμ Κουκ.

«Ο Μασκ είχε πολλές ευκαιρίες να το σχολιάσει αυτό, δεν το έκανε. Προέρχεται από τη δική του περιγραφή της συζήτησης, σύμφωνα με ανθρώπους που τον άκουσαν να την επαναλαμβάνει εκείνη την εποχή», έγραψε ο δημοσιογράφος.

Musk was given plenty of opportunities to comment on this. He didn’t. This anecdote comes from Musk’s own account of the conversation, according to people who heard the retelling at the time. https://t.co/GRKZRBsaeR — Tim Higgins (@timkhiggins) July 30, 2021

Τόσο ο Έλον Μασκ όσο και ο Τιμ Κουκ έχουν αρνηθεί ότι έχουν μιλήσει ποτέ μεταξύ τους. Τον περασμένο Δεκέμβριο ο ιδρυτής της Tesla αποκάλυψε στο Twitter ότι είχε σκεφτεί να πουλήσει την εταιρεία του στην Apple, αλλά συμπλήρωσε ότι στην πραγματικότητα δεν μίλησε ποτέ με τον Κουκ.

Σε αναρτήσεις του είχε γράψει τότε ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Κουκ, για να εξαγοράσει την Tesla «στο 1/10 της σημερινής αξίας της», αλλά εκείνος αρνήθηκε τη συνάντηση.

Με πληροφορίες από BBC, CNN