Ο Μακρόν παραδέχεται λάθος και αναζητά πολιτική σταθερότητα

Ο Εμανουέλ Μακρόν «παγώνει» την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση συντάξεων για να στηρίξει τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, προσπαθώντας να αποφύγει την κατάρρευση της κυβέρνησης και την πολιτική κρίση στη Γαλλία πριν τις εκλογές του 2027

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Μακρόν παραδέχεται λάθος και αναζητά πολιτική σταθερότητα
φωτ.: EPA
Για να αποφύγει την κατάρρευση της νέας του κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έκανε μια σπάνια παραδοχή: ότι ίσως είχε κάνει λάθος για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων. Την Τρίτη, φάνηκε να δίνει άτυπη έγκριση στον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να «παγώσει» τον αντιδημοφιλή νόμο μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027, προσφέροντας μια ευκαιρία για πολιτική σταθεροποίηση.

Η απόφαση του Σοσιαλιστικού Κόμματος να μην κινηθεί άμεσα για την πτώση της κυβέρνησης, αν και διατηρεί την απειλή μομφής, παρέχει σημαντική «ανάσα» στον Λεκορνί και στο εύθραυστο κυβερνητικό του μέτωπο. Η προηγούμενη κυβέρνηση του πρωθυπουργού είχε διαρκέσει μόλις 14 ώρες, προκαλώντας αναταράξεις στις χρηματαγορές και ανησυχία για το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Το πάγωμα της μεταρρύθμισης δεν σημαίνει απλώς αναβολή μιας οικονομικής πολιτικής. Όπως σημείωσε ο Λεκορνί, «η συζήτηση για τις συντάξεις αποτελεί βασικό μέρος του κοινωνικού συμβολαίου, που χρειάζεται αναθεώρηση». Παράλληλα, η κυβέρνηση προτείνει έναν προϋπολογισμό με περικοπές δαπανών και αύξηση φόρων για να μειώσει το έλλειμμα κάτω από 5% του ΑΕΠ, ενώ οι χρηματαγορές αντέδρασαν με ανακούφιση.

Γαλλία: Κίνδυνοι και πολιτική αβεβαιότητα

Παρά την προσωρινή ανακούφιση, η αναστολή της μεταρρύθμισης ενδέχεται να προκαλέσει εσωτερικές ρήξεις στην ήδη εύθραυστη μειοψηφική κυβέρνηση, ειδικά με τους συντηρητικούς που επικεντρώνονται στη δημοσιονομική πειθαρχία. Ο Μπρουνό Ρεταγιώ, ηγέτης των Les Républicains, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «κρατείται όμηρος» από τους Σοσιαλιστές, ενώ οι δύο προτάσεις μομφής από την ακροαριστερά και την ακροδεξιά παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή: αν η κυβέρνηση καταρρεύσει, θα είναι η τέταρτη πτώση σε λιγότερο από έναν χρόνο, ενισχύοντας τα σενάρια διάλυσης του κοινοβουλίου από τον Μακρόν. Ο ίδιος ο Πρόεδρος, ενώ παραδέχεται την πολιτική αβεβαιότητα, δεν αποκλείει νέες εκλογές, αφήνοντας την κρίση να «αιωρείται» πάνω από το Παρίσι.

Η στρατηγική Μακρόν φαίνεται να είναι σαφής: παραχωρήσεις προς τους Σοσιαλιστές για να σταθεροποιηθεί η κυβέρνηση, ενώ το πολιτικό μέλλον παραμένει αβέβαιο, και η κοινωνική διαμάχη για τις συντάξεις συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από Politico

