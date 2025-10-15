Ο Μαδούρο χαρακτήρισε τη νομπελίστρια Μαρία Κορίνα Ματσάδο «δαιμονική μάγισσα»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρίας Κορίνα Ματσάδο, χαρακτηρίζοντάς τη «δαιμονική μάγισσα», λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι κέρδισε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2025.

Η Ματσάδο τιμήθηκε από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ για τον «ακούραστο αγώνα της υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στη Βενεζουέλα. Η πολιτικός και ιδρύτρια του κόμματος Vente Venezuela, θεωρείται εδώ και χρόνια το σημαντικότερο πρόσωπο της αντιπολίτευσης απέναντι στο καθεστώς Μαδούρο, παρά το γεγονός ότι της έχει απαγορευθεί η συμμετοχή στις εκλογές του 2024.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση, ο Μαδούρο δήλωσε ότι «το 90% του πληθυσμού απορρίπτει τη δαιμονική μάγισσα Μαρία Κορίνα Ματσάδο», χρησιμοποιώντας εκφράσεις που παραπέμπουν σε πνευματικές και δεισιδαιμονικές αναφορές, χωρίς να την κατονομάζει άμεσα. Η επίθεση ήρθε λίγες ώρες αφότου η Ματσάδο αφιέρωσε το Νόμπελ «σε όλους τους Βενεζουελάνους που δεν έπαψαν να πιστεύουν στη δημοκρατία».

Η Επιτροπή Νόμπελ τόνισε ότι η επιλογή της Ματσάδο στέλνει ένα «σαφές μήνυμα υπέρ των ειρηνικών πολιτικών μεταβάσεων και της αντίστασης στην αυταρχική εξουσία». Διεθνείς ηγέτες και οργανώσεις, μεταξύ αυτών και ο ΟΗΕ, χαιρέτισαν την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη στήριξης προς τον λαό της Βενεζουέλας».

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο χαρακτηρισμός του Μαδούρο αποτελεί μέρος μιας επικοινωνιακής στρατηγικής που επιχειρεί να δαιμονοποιήσει την αντιπολίτευση, ενισχύοντας παράλληλα τον φόβο και τον έλεγχο στο εσωτερικό. «Η ρητορική του έχει στόχο να μετατρέψει μια διεθνή διάκριση σε εσωτερικό πεδίο σύγκρουσης», σχολιάζουν πολιτικοί παρατηρητές στο Reuters.

Η 58χρονη Ματσάδο, που παραμένει στη Βενεζουέλα παρά τις απειλές και τις διώξεις, δήλωσε μετά την επίθεση του Μαδούρο:

«Μπορεί να με αποκαλεί όπως θέλει. Εγώ θα συνεχίσω να παλεύω για ελευθερία και δικαιοσύνη».

Η αντιπαράθεση των δύο, όπως σημειώνουν διεθνή ΜΜΕ, αναμένεται να καθορίσει το επόμενο κεφάλαιο στην πολιτική κρίση της χώρας.