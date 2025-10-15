ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Μαδούρο χαρακτήρισε τη νομπελίστρια Μαρία Κορίνα Ματσάδο «δαιμονική μάγισσα»

Η φραστική επίθεση του προέδρου της Βενεζουέλας στη νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης 2025 και το βαθύτερο πολιτικό της μήνυμα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Μαδούρο χαρακτήρισε τη νομπελίστρια Μαρία Κορίνα Ματσάδο «δαιμονική μάγισσα» Facebook Twitter
0

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρίας Κορίνα Ματσάδο, χαρακτηρίζοντάς τη «δαιμονική μάγισσα», λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι κέρδισε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2025.

Η Ματσάδο τιμήθηκε από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ για τον «ακούραστο αγώνα της υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στη Βενεζουέλα. Η πολιτικός και ιδρύτρια του κόμματος Vente Venezuela, θεωρείται εδώ και χρόνια το σημαντικότερο πρόσωπο της αντιπολίτευσης απέναντι στο καθεστώς Μαδούρο, παρά το γεγονός ότι της έχει απαγορευθεί η συμμετοχή στις εκλογές του 2024.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση, ο Μαδούρο δήλωσε ότι «το 90% του πληθυσμού απορρίπτει τη δαιμονική μάγισσα Μαρία Κορίνα Ματσάδο», χρησιμοποιώντας εκφράσεις που παραπέμπουν σε πνευματικές και δεισιδαιμονικές αναφορές, χωρίς να την κατονομάζει άμεσα. Η επίθεση ήρθε λίγες ώρες αφότου η Ματσάδο αφιέρωσε το Νόμπελ «σε όλους τους Βενεζουελάνους που δεν έπαψαν να πιστεύουν στη δημοκρατία».

Η Επιτροπή Νόμπελ τόνισε ότι η επιλογή της Ματσάδο στέλνει ένα «σαφές μήνυμα υπέρ των ειρηνικών πολιτικών μεταβάσεων και της αντίστασης στην αυταρχική εξουσία». Διεθνείς ηγέτες και οργανώσεις, μεταξύ αυτών και ο ΟΗΕ, χαιρέτισαν την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη στήριξης προς τον λαό της Βενεζουέλας».

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο χαρακτηρισμός του Μαδούρο αποτελεί μέρος μιας επικοινωνιακής στρατηγικής που επιχειρεί να δαιμονοποιήσει την αντιπολίτευση, ενισχύοντας παράλληλα τον φόβο και τον έλεγχο στο εσωτερικό. «Η ρητορική του έχει στόχο να μετατρέψει μια διεθνή διάκριση σε εσωτερικό πεδίο σύγκρουσης», σχολιάζουν πολιτικοί παρατηρητές στο Reuters.

Η 58χρονη Ματσάδο, που παραμένει στη Βενεζουέλα παρά τις απειλές και τις διώξεις, δήλωσε μετά την επίθεση του Μαδούρο:
«Μπορεί να με αποκαλεί όπως θέλει. Εγώ θα συνεχίσω να παλεύω για ελευθερία και δικαιοσύνη».

Η αντιπαράθεση των δύο, όπως σημειώνουν διεθνή ΜΜΕ, αναμένεται να καθορίσει το επόμενο κεφάλαιο στην πολιτική κρίση της χώρας.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νορβηγία: Έκλεισε η πρεσβεία της Βενεζουέλας «χωρίς εξήγηση»

Διεθνή / Νορβηγία: Έκλεισε η πρεσβεία της Βενεζουέλας «χωρίς εξήγηση» - Πώς εμπλέκεται η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης

«Ενημερωθήκαμε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας ότι θα κλείσει τις πόρτες της, χωρίς να δώσει εξήγηση», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του νορβηγικού υπουργείου Εξωτερικών
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέα σύγκρουση στη Γάζα: Η Χαμάς στρέφεται κατά των «εσωτερικών αντιπάλων»

Διεθνή / Νέα σύγκρουση στη Γάζα: Η Χαμάς στρέφεται κατά των «εσωτερικών αντιπάλων»

Η Χαμάς, εκμεταλλευόμενη την αμερικανική εκεχειρία με το Ισραήλ, στρέφεται τώρα εναντίον αντίπαλων παλαιστινιακών οικογενειών στη Γάζα - Δημόσιες εκτελέσεις, μάχες και φόβοι για εμφύλιο
LIFO NEWSROOM
Θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία για τη δήλωση υπουργού σχετικά με το Άουσβιτς

Διεθνή / Θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία για τη δήλωση υπουργού σχετικά με το Άουσβιτς

Η τοποθέτησή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, οργανώσεις της εβραϊκής κοινότητας και επιζώντες του Ολοκαυτώματος, που έκαναν λόγο για «προσβολή της ιστορικής μνήμης»
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ - Όμηροι: Τι έπεται με την αποκατάσταση μετά από 737 ημέρες αιχμαλωσίας

Διεθνή / Ισραήλ: Τι ακολουθεί για την ιατρική και ψυχολογική αποκατάσταση των ομήρων μετά από 737 ημέρες αιχμαλωσίας

Μετά από 737 ημέρες στη Γάζα, οι τελευταίοι 20 όμηροι επιστρέφουν στο Ισραήλ. Το ταξίδι της αποκατάστασης αρχίζει, με νέα νοσοκομειακά προγράμματα, ψυχολογική υποστήριξη και μια κοινωνία που προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της
LIFO NEWSROOM
Πραξικόπημα στη Μαδαγασκάρη μετά από διαδηλώσεις της Gen Z - Πανηγυρίζει ο κόσμος

Διεθνή / Πραξικόπημα στη Μαδαγασκάρη μετά από διαδηλώσεις της Gen Z - Πανηγυρίζει ο κόσμος

Η Μαδαγασκάρη βυθίζεται σε νέα πολιτική κρίση καθώς ο στρατός κατέλαβε την εξουσία, ανατρέποντας τον πρόεδρο Άντρι Ραζοελίνα μετά από διαδηλώσεις της Gen Z κατά της φτώχειας και της διαφθοράς
LIFO NEWSROOM
Κλιμακώνεται η σύγκρουση Τραμπ με τα ΜΜΕ: Αρνούνται να υπογράψουν τους νέους κανόνες του Πενταγώνου

Διεθνή / Κλιμακώνεται η σύγκρουση Τραμπ με τα ΜΜΕ: Αρνούνται να υπογράψουν τους νέους κανόνες του Πενταγώνου

Οι νέοι κανόνες απαγορεύουν στους δημοσιογράφους να κινούνται ελεύθερα στο Πεντάγωνο χωρίς συνοδεία - Ο υπουργός Άμυνας διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί διαπιστεύσεις δημοσιογράφων
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Τέσσερις σοροί ομήρων παραδόθηκαν στο Ισραήλ από τη Χαμάς

Διεθνή / Γάζα: Τέσσερις σοροί ομήρων παραδόθηκαν στο Ισραήλ από τη Χαμάς

Μέχρι στιγμής, έχουν παραδοθεί οκτώ σοροί, ενώ το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι η όχι πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα
LIFO NEWSROOM
Η Δύση φιμώνει και καταστέλλει διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, καταγγέλλει νέα έκθεση

Διεθνή / Η Δύση φιμώνει και καταστέλλει διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, καταγγέλλει νέα έκθεση

Νέα έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποκαλύπτει πως η Δύση περιορίζει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, ποινικοποιώντας τις φιλοπαλαιστινιακές φωνές σε Βρετανία, ΗΠΑ, Γαλλία και Γερμανία
LIFO NEWSROOM
Τραμπ: «Ξεκινά τώρα το δεύτερο στάδιο» της συμφωνίας για τη Γάζα - Τι περιλαμβάνει

Διεθνή / Τραμπ για Γάζα: Ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας - «Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί, θα την αφοπλίσουμε εμείς»

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ προβλέπει τη δημιουργία μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, αραβικών και διεθνών εταίρων
LIFO NEWSROOM
 
 