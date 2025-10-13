Νορβηγία: Έκλεισε η πρεσβεία της Βενεζουέλας «χωρίς εξήγηση» - Πώς εμπλέκεται η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης

Η Βενεζουέλα έκλεισε ανεξήγητα την πρεσβεία της στο Όσλο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας, τρεις ημέρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Βενεζουελανή πολιτικό και ακτιβίστρια, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Ενημερωθήκαμε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας ότι θα κλείσει τις πόρτες της, χωρίς να δώσει εξήγηση», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του νορβηγικού υπουργείου Εξωτερικών Σεσίλιε Ρόανγκ.

Χθες Κυριακή, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο αποκάλεσε «κακή μάγισσα» την Ματσάδο. Η 58χρονη τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης για «την προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία», σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής.

Νόμπελ Ειρήνης: Ποια είναι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2025 για την ακλόνητη δέσμευσή της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και την υπεράσπιση μιας ειρηνικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία στην πατρίδα της.

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ την αναγνώρισε ως ενοποιητική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, υπογραμμίζοντας τις ακούραστες προσπάθειές της, παρά τις σοβαρές απειλές που αντιμετώπισε και το γεγονός ότι αναγκάστηκε να κρυφτεί.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιόργκεν Βάτνε Φρίντνες, τόνισε τη σημασία της αναγνώρισης ατόμων που υπερασπίζονται την ελευθερία υπό καταπιεστικά καθεστώτα.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ενεργή εκστρατεία υπέρ της δικής του υποψηφιότητας, επικαλούμενος τη συμμετοχή του σε διάφορες διεθνείς ειρηνευτικές πρωτοβουλίες.

Ισχυρίστηκε ότι είχε συμβάλει στη μεσολάβηση για εκεχειρίες σε συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, Καμπότζης και Ταϊλάνδης, καθώς και Ινδίας και Πακιστάν μετά την Επιχείρηση Sindoor.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι έπαιξε ρόλο στην επίλυση διαφορών μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ρουάντα, Αιγύπτου και Αιθιοπίας, καθώς και στην εκτόνωση των εντάσεων μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου.

Παρά τις πολλαπλές υποψηφιότητες που δέχθηκε από διεθνείς προσωπικότητες, η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ απένειμε τελικά το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2025 στη Βενεζουελανή Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Πώς έγινε η Ματσάδο μία από τις σημαντικότερες ηγέτιδες της Βενεζουέλας;

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1967 στο Καράκας και είναι η πρωτότοκη κόρη της ψυχολόγου Κορίνα Παρίσκα και του επιχειρηματία Ενρίκε Ματσάδο Ζουλοάγκα.

Πέρα από πολιτικός της Βενεζουέλας, είναι και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κατέχει πτυχίο βιομηχανικής μηχανικής από το Καθολικό Πανεπιστήμιο Ανδρέας Μπέγιο και μεταπτυχιακό δίπλωμα χρηματοοικονομικών από το Ινστιτούτο Ανώτερων Διοικητικών Σπουδών (IESA) στο Καράκας.

Η πολιτική της πορεία ξεκίνησε το 2002, όταν συνίδρυσε την οργάνωση Súmate, η οποία είναι αφιερωμένη στην παρακολούθηση των εκλογών και την προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Αργότερα έγινε εθνική συντονίστρια του Vente Venezuela, ενός φιλελεύθερου πολιτικού κόμματος που ίδρυσε το 2013.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Ματσάδο υπήρξε έντονη επικρίτρια των καθεστώτων του Ούγκο Τσάβες και του Νικολάς Μαδούρο, υπερασπιζόμενη τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη Βενεζουέλα.

Το 2011 εξελέγη στο Εθνικό Κοινοβούλιο, όπου υπηρέτησε έως το 2014. Κατά τη θητεία της διακρίθηκε για τη σθεναρή στάση της απέναντι στις καταχρήσεις της κυβέρνησης και για τις προσπάθειές της να αποκαλύψει τη διαφθορά στους κρατικούς θεσμούς.

Η συμμετοχή της στις διαδηλώσεις του 2014 οδήγησε στην αποπομπή της από το Κοινοβούλιο και στην έναρξη ποινικών ερευνών εναντίον της από την κυβέρνηση.

Στις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης το 2023, η Ματσάδο σημείωσε καταλυτική νίκη με ποσοστό άνω του 92%. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2023, η κυβέρνηση της απαγόρευσε να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Αδιαφορώντας για την απαγόρευση, η Ματσάδο στήριξε τον Εντμούντο Γκονζάλες Ουρουτία, ο οποίος μπόρεσε να συμμετάσχει και κέρδισε τις εκλογές της 28ης Ιουλίου 2024 με 70% των ψήφων.

Παρά την έντονη καταστολή, η ηγεσία της Ματσάδο υπήρξε καθοριστική για την ενοποίηση των δημοκρατικών δυνάμεων της Βενεζουέλας σε αυτή την κρίσιμη περίοδο.

Το 2024, η Ματσάδο τιμήθηκε με πολλά διεθνή βραβεία:

Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης: Απονέμεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας τη Ματσάδο και τον Εδμούνδο Γκονσάλες για τις προσπάθειές τους να αποκαταστήσουν την ελευθερία και τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα.

Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βάτσλαβ Χάβελ: Απονέμεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τη Ματσάδο να είναι η πρώτη Λατινοαμερικανίδα που το λαμβάνει.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι παντρεμένη και έχει τρία παιδιά.

