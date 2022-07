Ο Κίανου Ριβς απαντά σε καταιγισμό ερωτήσεων μικρού θαυμαστή μετά από 8 ώρες πτήσης - κι αποθεώνεται ξανά στα social

Για άλλη μια φορά ο Κίανου Ριβς χαρακτηρίστηκε «άψογος», απολαμβάνοντας άλλο ένα επεισόδιο λατρείας στα social media, καθώς υπομονετικά στάθηκε και απάντησε τις ερωτήσεις ενός νεαρού θαυμαστή του στο χώρο ενός αεροδρομίου, μετά από πτήση οκτώ και πλέον ωρών.

Ο διάλογος καταγράφηκε από τον τηλεοπτικό παραγωγό Άντριου Κίμελ που εγκωμίασε τον ηθοποιό, λέγοντας πως «μικρές στιγμές όπως αυτή μπορούν να κάνουν απίστευτη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων».

Μετά από μια πτήση από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη, ο πιτσιρίκος ζήτησε από τον 57χρονο αυτόγραφο και να του απαντήσει σε «μια σειρά γρήγορων ερωτήσεων».

Ο πρωταγωνιστής του Matrix, σύμφωνα με τον Κίμελ, «απάντησε με ευχαρίστηση σε καθεμιά από αυτές».

Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage & then began to fire off a series of rapid-fire questions. Keanu happily responded to every single one… pic.twitter.com/T7m7PciL5C

Ο viral διάλογος

Σ'αυτή τη συνομιλία στο όρθιο που έγινε viral sto Twitter, ο κινηματογραφικός Τζον Γουίκ ενημέρωσε τον μικρό θαυμαστή του πως βρισκόταν στο Λονδίνο για τα γυρίσματα ενός ντοκιμαντέρ, πως επί τη ευκαιρία παρακολούθησε και το Γκραν Πρι του Σίλβερστοουν το Σαββατοκύριακο και πως θα παρέμεινε στη Νέα Υόρκη για πέντε ημέρες προκειμένου να δει μια παράσταση στο Μπρόντγουεϊ.

Μικρός: Γιατί είσαι στο Λονδίνο;

ΚΡ: Για τα γυρίσματα ενός ντοκιμαντέρ.

Μικρός: Είδα ονλάιν πως πήγες στο Γκραν Πριξ (με το 'ξ' στο τέλος).

Κ.Ρ: Ναι, στο Γκραν Πρι. Στη F1. Αγώνες αυτοκινήτων.

Μικρός: Οδηγείς;

Κ.Ρ: Όχι στη Φόρμουλα Ένα, αλλά μου αρέσουν οι μοτοσικλέτες.

Μικρός: Ζεις στη Νέα Υόρκη;

Κ.Ρ: Ζω στο Λος Άντζελες.

Μικρός: Και πόσο θα μείνεις στη Νέα Υόρκη;

Κ.Ρ: Τέσσερις ημέρες! Όχι... πέντε. Πέντε ημέρες!

Μικρός: Γιατί είσαι στη Νέα Υόρκη;

Κ.Ρ: Γιατί θα δω μια παράσταση στο Μπρόντγουεϊ.

Μικρός: Τι παράσταση:

Κ.Ρ: Το American Buffalo! Του Μάμετ.

Μικρός: Πού μένεις στη Νέα Υόρκη;

Κ.Ρ: Στο κέντρο του Μανχάταν.

Kid: Why were you in London?



KR: Filming a documentary.



Kid: I saw online you were at the Grand Prix (pronouncing the x)



KR: Yes, the Grand Prix (in a French accent, without correcting him). F1! Race cars!



Kid: Do you drive?



KR: Not F1, but I like riding motorcycles.