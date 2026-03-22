O Jorginho καταγγέλλει τη Chappell Roan: «Η 11χρονη κόρη μου έφυγε κλαίγοντας από το ξενοδοχείο»

Στο επίκεντρο αντιδράσεων στα social media βρέθηκε η Chappell Roan, μετά από καταγγελία του ποδοσφαιριστή Jorginho ότι άνθρωπος της ασφάλειάς της φέρθηκε επιθετικά στην 11χρονη κόρη του, αφήνοντάς την «σε κλάματα».

Ο 34χρονος μέσος της Φλαμένγκο ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στο Σάο Πάολο, όπου η τραγουδίστρια βρισκόταν για το φεστιβάλ Lollapalooza Brasil, στο οποίο ήταν headliner.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κόρη του, όντας μεγάλη θαυμάστρια της Roan, είχε ενθουσιαστεί που θα τη δει από κοντά και είχε ετοιμάσει ακόμη και πλακάτ για τη συναυλία της.

Όπως περιγράφει, το πρωί την αναγνώρισε στο πρωινό του ξενοδοχείου, πέρασε από το τραπέζι της, χαμογέλασε και επέστρεψε στη θέση της, χωρίς να της μιλήσει ή να της ζητήσει κάτι. «Δεν την πλησίασε καν. Απλώς ήθελε να δει αν ήταν όντως εκεί», ανέφερε.

Λίγο αργότερα, όπως υποστηρίζει, ένας άνδρας της ασφάλειας πλησίασε το τραπέζι της οικογένειας και άρχισε να μιλά «με εξαιρετικά επιθετικό τρόπο» στη σύζυγό του και στο παιδί, κατηγορώντας την για «ασέβεια» και «παρενόχληση».

«Δεν ξέρω πώς το να περάσει ένα παιδί μπροστά από ένα τραπέζι μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση», έγραψε.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι ο άνδρας απείλησε ακόμη και με καταγγελία στο ξενοδοχείο, ενώ η κόρη του «ήταν ήδη σε κατάσταση σοκ και έκλαιγε». «Η κόρη μου ήταν πολύ ταραγμένη και έκλαψε πολύ», πρόσθεσε.

Ο Jorginho τόνισε ότι γνωρίζει τι σημαίνει δημοσιότητα, αλλά ξεκαθάρισε ότι «αυτό δεν ήταν θέμα ορίων ή σεβασμού». «Ήταν απλώς ένα παιδί που θαύμαζε κάποιον», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δείχνουν έλλειψη κατανόησης για τη σημασία των θαυμαστών.

Κλείνοντας, απηύθυνε αιχμηρό μήνυμα προς την τραγουδίστρια: «Χωρίς τους θαυμαστές σου δεν θα ήσουν τίποτα. Και στους θαυμαστές λέω: δεν αξίζει την αγάπη σας».

Η κόρη του Jorginho στο ξενοδοχείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό / Φωτ: Instagram

Η απάντηση της Chappell Roan

Η Chappell Roan απάντησε μέσω Instagram Stories, δίνοντας «τη δική της πλευρά της ιστορίας». Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται «δεν ήταν προσωπική της ασφάλεια» και υποστήριξε ότι δεν είχε καμία γνώση του περιστατικού.

«Δεν είδα καν μια γυναίκα και ένα παιδί. Κανείς δεν ήρθε κοντά μου, κανείς δεν με ενόχλησε. Απλώς καθόμουν και έτρωγα πρωινό στο ξενοδοχείο», ανέφερε.

Τόνισε επίσης ότι δεν ζήτησε από κανέναν να παρέμβει: «Δεν ζήτησα από κανέναν να πάει να μιλήσει σε αυτή τη μητέρα και το παιδί».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη συμπεριφορά της ασφάλειας, σημειώνοντας ότι είναι «άδικο να υποθέτει κανείς κακές προθέσεις χωρίς λόγο». «Δεν μισώ τους θαυμαστές μου, ούτε τα παιδιά. Αυτό είναι παράλογο», πρόσθεσε, ζητώντας συγγνώμη «αν ένιωσαν άβολα».

Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, με χρήστες να εκφράζουν στήριξη στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή, ενώ δεν έλειψαν και πιο ειρωνικά σχόλια.

Παράλληλα, χρήστες υπενθύμισαν παλαιότερες δηλώσεις της Roan, στην οποία είχε περιγράψει τη συμπεριφορά ορισμένων θαυμαστών ως «παρεμβατική» ή «οριακά καταδιωκτική».

Με πληροφορίες από BBC, People