ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Διεθνής Αμνηστία προς κυβερνήσεις και επιχειρήσεις: «Μην στηρίζετε τη γενοκτονία στη Γάζα» - Ποιες εταιρείες κατηγορεί

Η ΜΚΟ κατονομάζει συγκεκριμένα 15 εταιρείες, ισραηλινές και ξένες, για τις οποίες «έχει συγκεντρώσει αξιόπιστες αποδείξεις»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Διεθνής αμνηστία προς κυβερνήσεις και επιχειρήσεις: «Μην στηρίζετε τη γενοκτονία στη Γάζα» - Ποιες εταιρείες κατηγορεί Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να τερματιστεί η υποστήριξη στο «σύστημα απαρτχάιντ» και τη «γενοκτονία στη Γάζα».

Για πρώτη φορά, ανεξάρτητη διεθνής επιτροπή έρευνας, η οποία ενεργεί με εντολή του ΟΗΕ αλλά δεν εκφράζεται εξ ονόματός του, κατηγόρησε προχθές Τρίτη το Ισραήλ πως διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023, πως έχει πρόθεση να «καταστρέψει» τους Παλαιστίνιους.

Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας ακολουθεί εκείνη 80 και πλέον ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένης της Oxfam, που κάλεσαν τη Δευτέρα κράτη και εταιρείες, ιδίως στην Ευρώπη, να τερματίσουν «τις εμπορικές συναλλαγές με τους παράνομους οικισμούς» του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση απευθύνει σήμερα έκκληση σε κυβερνήσεις και διοικήσεις επιχειρήσεων να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους οι οποίες «συμβάλλουν άμεσα ή όχι» στο «σύστημα απαρτχάιντ εναντίον των Παλαιστινίων» στο Ισραήλ και τη «γενοκτονία στη Γάζα».

Διεθνής Αμνηστία: Ποιες εταιρείες κατηγορεί για «συμμετοχή στη γενοκτονία στη Γάζα»

Η ΜΚΟ κατονομάζει συγκεκριμένα 15 εταιρείες, ισραηλινές και ξένες, για τις οποίες «έχει συγκεντρώσει αξιόπιστες αποδείξεις για τη συμβολή τους σε παράνομες ενέργειες του Ισραήλ».

Ο κατάλογος αυτός συμπεριλαμβάνει για παράδειγμα, την αμερικανική κατασκευάστρια αεροσκαφών Boeing, μαχητικά και πυρομαχικά που κατασκευάζει η οποία χρησιμοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας, την κινεζική Hikvision, που έχει ηγετική θέση παγκοσμίως στις τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου, και την αμερικανική παραγωγό λογισμικού Palantir, που παρέχει υπηρεσίες στον στρατό και στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης, και εταιρείες που παράγουν είδη αποκλειστικά μη στρατιωτικής χρήσης, όπως η ισπανική κατασκευάστρια σιδηροδρομικού εξοπλισμού CAF, ή ο νοτιοκορεατικός όμιλος HD Hyundai, καθώς τα «βαριά μηχανήματα» τους «χρησιμοποιούνται στην καταστροφή» κατοικιών και υποδομών Παλαιστινίων στα κατεχόμενα εδάφη.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπέρνι Σάντερς: Ο πρώτος γερουσιαστής των ΗΠΑ που λέει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Διεθνή / Μπέρνι Σάντερς: Ο πρώτος γερουσιαστής των ΗΠΑ που λέει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει «ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον ολόκληρου του παλαιστινιακού λαού» - Ο Αμερικανός γερουσιαστής είχε δεχθεί κριτική επειδή απέφευγε τον όρο
LIFO NEWSROOM
Ισραηλινά άρματα μάχης και μπουλντόζες προελαύνουν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γάζας

Διεθνή / Ισραηλινά άρματα μάχης και μπουλντόζες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γάζας

Κάτοικοι ανέφεραν ότι η προέλαση του στρατού ακολούθησε σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε κτίρια και κεντρικούς δρόμους, οι οποίοι φαίνεται να προετοίμασαν το έδαφος για την εισβολή
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπέρνι Σάντερς: Ο πρώτος γερουσιαστής των ΗΠΑ που λέει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Διεθνή / Μπέρνι Σάντερς: Ο πρώτος γερουσιαστής των ΗΠΑ που λέει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει «ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον ολόκληρου του παλαιστινιακού λαού» - Ο Αμερικανός γερουσιαστής είχε δεχθεί κριτική επειδή απέφευγε τον όρο
LIFO NEWSROOM
Κάρολος και Καμίλα παρέθεσαν δείπνο στον Τραμπ – Παρόντες οι κορυφαίοι της τεχνολογία

Διεθνή / Κάρολος και Καμίλα παρέθεσαν δείπνο στον Τραμπ – Παρόντες οι κορυφαίοι της τεχνολογίας

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρέθηκαν προσωπικότητες της τεχνολογίας όπως ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, αλλά και ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Ρούπερτ Μέρντοχ.
LIFO NEWSROOM
Ισραηλινά άρματα μάχης και μπουλντόζες προελαύνουν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γάζας

Διεθνή / Ισραηλινά άρματα μάχης και μπουλντόζες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γάζας

Κάτοικοι ανέφεραν ότι η προέλαση του στρατού ακολούθησε σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε κτίρια και κεντρικούς δρόμους, οι οποίοι φαίνεται να προετοίμασαν το έδαφος για την εισβολή
LIFO NEWSROOM
Στις ΗΠΑ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Διεθνή / Στις ΗΠΑ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Στη διάρκεια της συνάντησης έθεσε τα ζητήματα που απασχολούν το Πατριαρχείο, με έμφαση στη θρησκευτική ελευθερία και την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα υποδέχτηκαν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ

Διεθνή / Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα υποδέχτηκαν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ

Μετά την υποδοχή του προέδρου και της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ από την Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή καλωσορίσματος με τον βασιλιά και τη βασίλισσα
LIFO NEWSROOM
 
 