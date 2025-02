O Έλον Μασκ έκλεισε τον λογαριασμό του Κάνιε Γουέστ στο Χ μετά το παραλήρημά του

O Έλον Μασκ απενεργοποίησε τον λογαριασμό του Κάνιε Γουέστ στο Χ, μετά το παραλήρημα του δεύτερου στην πλατφόρμα.

Ο Κάνιε Γουέστ προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων με αναρτήσεις του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), όπου προχώρησε σε αντισημιτικά, σεξιστικά και ομοφοβικά σχόλια. Στα μηνύματά του, ο ράπερ αυτοαποκαλείται ναζί, δηλώνει θαυμασμό για τον Χίτλερ και υποστηρίζει πως έχει πλήρη κυριαρχία πάνω στη σύζυγό του, Μπιάνκα Σενσόρι.

Μετά τις αναρτήσεις του, πολλοί- ανάμεσά τους και διάσημοι όπως ο ηθοποιός Ντέιβιντ Σουίμερ- ζήτησαν από τον Έλον Μασκ να κλείσει τον λογαριασμό του Γουέστ.

Από την πλευρά του, ο Έλον Μασκ έκανε unfollow τον ράπερ. Μάλιστα, σύμφωνα με το TMZ, ο Γουέστ αντιλήφθηκε την κίνηση του Μασκ και έγραψε την εκτιμήση του ότι σύντομα θα απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του. «Ο Έλον με έκανε unfollow, οπότε δεν είμαι σίγουρος για πόσο ακόμα θα είμαι στο Twitter/X. Αν με κλείσουν, πηγαίντε στο Yeezy.com», δημοσίευσε.

Και πριν κλείσει ο λογαριασμός του, ο Κάνιε Γουεστ έκανε αναρτήσεις κατά της Τέιλορ Σούιφτ ενώ ήταν σε εξέλιξη το Super Bowl. «Γιατί την αφήνουμε να εμφανίζεται στην τηλεόραση να λέει τραγούδι που κατηγορεί τους μαύρους και μπορεί κάποιον να τον οδηγήσει στα ισόβιας» σχολίασε, αναφερόμενος στον χορό της Σουίφτ για το τραγούδι του Κέντρικ Λαμάρ κατά του Drake.

«Ο Κέντρικ Λαμάρ χρησιμοποιείται από τους λευκούς και τους Εβραίους και το ίδιο συμβαίνει και με μένα» συνέχισε το παραλήρημά του ο Γουέστ.

«Βγαίνω από το Twitter. Ευχαριστώ τον Έλον που μου επέτρεψε να εκτονωθώ. Ήταν πολύ καθαρτικό να μπορώ να απευθυνθώ σε όλο τον κόσμο. Σας αγαπώ όλους όσοι μου δώσατε ενέργεια και προσοχή. Εις το επανιδείν. Καλό απόγευμα και καλό βράδυ» ήταν η τελευταία ανάρτηση του Γουέστ.

Λίγο νωρίτερα είχε προσπαθήσει να πείσει ότι είναι «σε καλή κατάσταση» προσθέτοντας πως οι ρατσιστικές, σεξιστικές, μισογύνικες και αντισημιτικές αναρτήσεις του, τού προκάλεσαν ηρεμία μετά το ξέσπασμά του.

Αργότερα, ο Έλον Μασκ έκλεισε τον λογαριασμό του Κάνιε Γουέστ, χαρακτηρίζοντάς τον ως NSFW. Το NSFW αντιστοιχεί στο «not safe for work» και σημαίνει «μη ασφαλές για εργασία» «Δεδομένων των όσων έχει δημοσιεύσει, ο λογαριασμός του ταξινομείται πλέον ως NSFW. Δεν θα τον βλέπετε πια» έγραψε ο Έλον Μασκ στον δικό του λογαριασμό.

