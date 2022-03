Ο Ελληνοαμερικανός Τζορτζ Τσούνης νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Ο γνωστός επιχειρηματίας και ενεργό μέλος της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας, Τζορτζ Τσούνης, επιβεβαιώθηκε επίσημα από τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ως ο επόμενος Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά από ψηφοφορία αργά χθες το βράδυ.

Ο κ. Τσούνης θεωρούνταν από καιρό ως εύκολη απόφαση για τη Γερουσία να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση λόγω κυρίως των δεσμών του με τα ανώτερα κλιμάκια της αμερικανικής επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και των προσωπικών του πεποιθήσεων για τις ελληνοαμερικανικές διμερείς σχέσεις.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, υπό την προεδρία του γερουσιαστή του Νιου Τζέρσεϊ, Ρόμπερτ Μενέντεζ, έδωσε το πράσινο φως για την υποψηφιότητά του στις 12 Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, προκειμένου να διαδεχθεί τον απερχόμενο Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Η επιβεβαίωση του Τζορτζ Τσούνη στη συγκεκριμένη θέση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή τόσο λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία όσο και ενδεχομένως της πιο «θερμής» περιόδου στις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ.

Ο Τζορτζ Τζέιμς Τσούνης είναι ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Chartwell Hotels, LLC, η οποία κατέχει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται ξενοδοχεία σε όλες τις πολιτείες του Βορειοανατολικού Ατλαντικού.

Επίσης, είναι Πρόεδρος της Battery Park City Authority που διαχειρίζεται project για την ανάπτυξη 92 στρ. στην δυτική πλευρά του Μανχάταν.

Επιπλέον, είναι διαχειριστής της New York City Convention Development Corporation και της New York City Convention Operating Corporation.

Στο παρελθόν, έχει υπηρετήσει, μεταξύ άλλων, ως πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Ιατρικού Κέντρου του Νασάου, ενός μεγάλου νοσοκομείου με δίκτυα δημόσιας ασφάλειας για την παροχή φροντίδας σε ευάλωτες κοινότητες.

On behalf of the U.S. Mission in Greece, we offer sincere congratulations to George J. Tsunis on his Senate confirmation to be the next U.S. Ambassador to Greece. We look forward to welcoming you and working together to advance our many shared goals in Greece. Συγχαρητήρια! pic.twitter.com/vaLnGFjMSB