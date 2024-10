Ο βασιλιάς Κάρολος φόρεσε γραβάτα με ελληνικές σημαίες στην επίσημη επίσκεψη στα νησιά Σαμόα

Στα νησιά Σαμόα έφτασαν το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, μετά την πενθήμερη επίσημη επίσκεψη στην Αυστραλία. Ο 75χρονος Βρετανός μονάρχης κατέβηκε από το αεροσκάφος φορώντας γκρι κοστούμι, λευκό πουκάμισο και γαλάζια γραβάτα με ελληνικές σημαίες.

Στο αεροδρόμιο το βασιλικό ζεύγος της Γηραιάς Αλβιώνας υποδέχτηκε η πρωθυπουργός του ανεξάρτητου κράτους των Σαμόα, Φιαμέ Ναόμι Ματαάφα, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα που υπηρετεί ως επικεφαλής της κυβέρνησης της νησιωτικής χώρας. Στη συνέχεια ο βασιλιάς Κάρολος επιθεώρησε τιμητικό άγημα της αστυνομίας καθώς τα νησιά Σαμόα δεν διαθέτουν ένοπλες δυνάμεις.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός της σχολαστικής καθαριότητας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Faleolo, το οποίο βρίσκεται 40 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Απία. Ο βρετανικός Τύπος έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται μια καθαρίστρια με ηλεκτρική σκούπα να καθαρίζει το κόκκινο χαλί, που μόλις είχε στρωθεί για την υποδοχή των Βρετανών γαλαζοαίματων.

