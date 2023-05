Ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων χαλαρώνει τους κανόνες αιμοδοσίας για γκέι και bisexual άνδρες

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων χαλάρωσε τους περιορισμούς που απαγορεύουν σε ομοφυλόφιλους και bisexual άνδρες να δίνουν αίμα.

Αναλυτικότερα, ο oργανισμός το 2015, απέσυρε την ισόβια απαγόρευση αιμοδοσίας από άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, αλλά οι κατευθυντήριες γραμμές του για την αιμοδοσία έχουν γίνει αντικείμενο έντονης κριτικής εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με την τελευταία πολιτική του οργανισμού όλοι οι υποψήφιοι δότες εξετάζονται με τα ίδια κριτήρια, ενώ παράλληλα ελέγχονται για πρόσφατη και πιθανόν επικίνδυνη σεξουαλική δραστηριότητα.

Οι ΗΠΑ ακολουθούν το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά. Οι συγκεκριμένες χώρες, το 2021 και το 2022 αντίστοιχα, επέτρεψαν την αιμοδοσία από άνδρες που έχουν κάνει σεξ με άλλους άνδρες κατά τους τελευταίους τρεις μήνες.

Ωστόσο η αλλαγή ισχύει μόνο για όσους είχαν τον ίδιο σεξουαλικό σύντροφο κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών. Όσοι είχαν καινούργιους ή πολλαπλούς συντρόφους και έκαναν πρωκτικό σεξ τους τελευταίους τρεις μήνες δεν θεωρούνται κατάλληλοι να δώσουν αίμα.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων συνιστά επίσης όσοι κάνουν αγωγή PRrEP ή PEP -φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως για την πρόληψη της λοίμωξης από τον ιό HIV- να αναβάλουν την αιμοδοσία.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η χρήση των εν λόγω φαρμάκων θα μπορούσε να καθυστερήσει την ανίχνευση του HIV και επομένως ο ιός να μην εμφανιστεί στον σχετικό έλεγχο πριν την αιμοδοσία.

Το 1983 απαγορεύτηκε στους ομοφυλόφιλους και στους bisexual Αμερικανούς να δίνουν αίμα, καθώς επικρατήσαν φόβος και παραπληροφόρηση σχετικά με την εξάπλωση του HIV/AIDS.

Ωστόσο κάτι τέτοιο, αντικαταστάθηκε το 2015 από μια απαίτηση για τους άνδρες να απέχουν από το σεξ για ένα έτος πριν δώσουν αίμα.

Το 2020 ο οργανισμός όρισε εκ νέου την περίοδο σεξουαλικής αποχής σε τρεις μήνες, καθώς η πανδημία του Covid-19 αποστράγγιζε τα αποθέματα αίματος της χώρας.

Οι αιμοδοσίες έχουν σταθεροποιηθεί από τότε, αλλά ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων δήλωσε ότι η μετάβαση σε μια «προσέγγιση με βάση τον ατομικό κίνδυνο» θα μπορούσε να διευρύνει τη βάση των αιμοδοτών.

Σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής για τη ρυθμιστική αρχή, της οποίας οι προηγούμενοι κανόνες ελέγχου καταδικάστηκαν ως ομοφοβικοί.

Ο δρ. Σκοτ Χάντλαντ, γιατρός απόφοιτος του Χάρβαρντ, έγραψε στο Twitter: «Συνήθιζα να δίνω συστηματικά αίμα (και κάποτε οργάνωσα μια πανεπιστημιακή αιμοδοσία στο κολέγιο), αλλά δεν μπορώ να το κάνω εδώ και χρόνια εξαιτίας αυτής της πολιτικής διακρίσεων. Είμαι ενθουσιασμένος από αυτή την αλλαγή».

