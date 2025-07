Τι είναι η φλεβική ανεπάρκεια με την οποία διαγνώστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ

Την Πέμπτη 17 Ιουλίου, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει διαγνωστεί με ήπια χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.

Πρόκειται για μια συνηθισμένη και καλοήθη πάθηση, που εμφανίζεται συχνά σε άτομα άνω των 70 ετών, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ. Η διάγνωση προέκυψε έπειτα από πλήρη ιατρική αξιολόγηση, η οποία έγινε λόγω πρηξίματος στα κάτω άκρα του προέδρου.

Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια εκδηλώνεται όταν οι φλέβες των ποδιών δεν καταφέρνουν να στείλουν αποτελεσματικά το αίμα πίσω στην καρδιά, με αποτέλεσμα αυτό να συγκεντρώνεται στα κάτω άκρα, προκαλώντας πρήξιμο. «Οι φλέβες και οι βαλβίδες προωθούν το αίμα προς τα επάνω και έξω από το πόδι και πίσω προς την καρδιά», εξήγησε στο BBC η δρ Μέριλ Λόγκαν, αναπληρώτρια καθηγήτρια αγγειακής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όστιν.

Η ροή του αίματος από τα πόδια προς την καρδιά κινείται ενάντια στη βαρύτητα, γεγονός που δυσκολεύει τη διαδικασία. «Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια εμφανίζεται όταν οι φλέβες και οι βαλβίδες δεν λειτουργούν σωστά και το αίμα επιστρέφει προς τα κάτω, στα πόδια», πρόσθεσε η ίδια.

Η Λέβιτ υπογράμμισε ότι «όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν εντός φυσιολογικών ορίων». Σημείωμα του γιατρού του Λευκού Οίκου, Σον Μπαρμπαμπέλα, που δόθηκε στους δημοσιογράφους, αναφέρει ότι η κατάσταση είναι «καλοήθης και συνηθισμένη», ειδικά σε άτομα άνω των 70 ετών. Επιπλέον εξετάσεις έδειξαν ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις για καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική δυσλειτουργία ή συστηματική ασθένεια». «Συνολικά, ο πρόεδρος είναι σε εξαιρετική υγεία», σημείωσε ο γιατρός.

Στις 13 Ιουλίου, κατά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA, φωτογράφοι κατέγραψαν πρησμένα πόδια του Τραμπ. Νεότερες φωτογραφίες, τραβηγμένες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έδειξαν μελανιές στα χέρια του κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρωθυπουργό του Μπαχρέιν στον Λευκό Οίκο.

