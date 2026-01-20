Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του 29χρονου γκραν μετρ του σκακιού

Τρεις μήνες μετά τον θάνατό του, αποκαλύφθηκε την Τρίτη (20/1) η αιτία θανάτου του γκραν μετρ Ντάνιελ Ναροντίτσκι (Daniel Naroditsky), ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Βόρειας Καρολίνας, ο Ναροντίτσκι πέθανε από ακούσια δηλητηρίαση, έπειτα από κατανάλωση συνδυασμού ναρκωτικών ουσιών.

Η τοξικολογική εξέταση έδειξε παρουσία μεθαμφεταμίνης, αμφεταμίνης, καθώς και των ουσιών μιτραγινίνη και 7-υδροξυμιτραγινίνη, που αποτελούν βασικά συστατικά του kratom, ενός οπιοειδούς τύπου σκευάσματος.

Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε επίσημα ως ατύχημα.

Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Το χρονικό του θανάτου

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Αμερικανός γκραν μετρ Ντάνιελ Ναροντίτσκι (Daniel Naroditsky) πέθανε απροσδόκητα σε ηλικία 29 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω του Charlotte Chess Center, στις 20 Οκτωβρίου 2025.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο του Ντάνιελ Ναροντίτσκι», αναφέρεται στη δήλωση. «Ήταν ένας ταλαντούχος σκακιστής, σχολιαστής και εκπαιδευτής, ένα αγαπητό μέλος της διεθνούς σκακιστικής κοινότητας».

Γεννημένος το 1995 στην Καλιφόρνια, ο Ναροντίτσκι υπήρξε ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του αμερικανικού σκακιού. Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής νέων, ενώ το 2013 απέκτησε τον τίτλο του γκραν μετρ.

Πέρα από την αγωνιστική του πορεία - πέρυσι κατέλαβε την ένατη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μπλιτς - ο Ναροντίτσκι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ως σχολιαστής, συγγραφέας και διαδικτυακός δάσκαλος του σκακιού. Μεταδίδοντας συχνά ζωντανές παρτίδες και μαθήματα μέσω Twitch και YouTube, είχε αποκτήσει χιλιάδες ακολούθους σε όλο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από The People

