Νότια Κορέα: Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή φυλάκισης 30 ετών για τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ

Ο Γιουν αρνήθηκε τις κατηγορίες που του προσάπτονται

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας ζήτησαν την Παρασκευή ποινή φυλάκισης 30 ετών για τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ.

Η ποινή ζητήθηκε για υπόθεση στην οποία κατηγορείται ότι διέταξε την πραγματοποίηση πτήσης με drone πάνω από την Πιονγιάνγκ, προκειμένου να δημιουργήσει πρόσχημα για την κήρυξη στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Το Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ αναμένεται να εκδώσει απόφαση για την υπόθεση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι υποθέσεις εις βάρος του πρώην πρόεδρο της Νότιας Κορέας

Η δίκη είναι μία από τις οκτώ στις οποίες εμπλέκεται επί του παρόντος ο Γιουν, μετά την απομάκρυνσή του από την εξουσία πέρυσι, σε συνέχεια της σύντομης κήρυξης στρατιωτικού νόμου, η οποία προκάλεσε σοκ σε μια χώρα που θεωρείτο από καιρό μία από τις πιο ανθεκτικές δημοκρατίες της Ασίας.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η επιχείρηση με τα drones ενέτεινε τις στρατιωτικές εντάσεις με τη Βόρεια Κορέα και, μετά τη συντριβή ενός drone, έθεσε σε κίνδυνο την αποκάλυψη ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών σχετικά με την αποστολή και τις δυνατότητες της Νότιας Κορέας.

Ο Γιουν αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον του, λέγοντας ότι δεν είχε προβεί σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτική σύγκρουση με τη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με τους δικηγόρους του.

Ο πρώην πρόεδρος κατηγορήθηκε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους για αδικήματα που περιλαμβάνουν την παροχή οφέλους στον εχθρό, κάτι που μπορεί να ισχύει ακόμη και χωρίς άμεση συνωμοσία με τον εχθρό, εάν βλάπτονται τα στρατιωτικά συμφέροντα της Νότιας Κορέας ή βοηθάται ένας αντίπαλος.

Με πληροφορίες από Reuters

