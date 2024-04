Νότια Κορέα: Με συνθήματα και δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν το αγαπημένο τους πάντα- Μετακομίζει στην Κίνα

Η Φου Μπάο, το πιο γνωστό πάντα στη Νότια Κορέα, μετακόμισε στην Κίνα. Η αναχώρηση προκάλεσε δάκρυα στα μάτια των πολιτών που περίμεναν μέσα στη βροχή για να της πουν το τελευταίο αντίο.

Το εν λόγω πάντα αποτελούσε σημαντική ατραξιόν στο θεματικό πάρκο Everland κοντά στη Σεούλ από τότε που γεννήθηκε εκεί το 2020 από τους γονείς, Άι Μπάο και Λε Μπάο, που έφτασαν από την Κίνα το 2016 με πρόγραμμα μίσθωσης για 15 χρόνια. Η Κίνα στέλνει τα πάντα στο εξωτερικό ως ένδειξη καλής θέλησης, αλλά διατηρεί την κυριότητα των ζώων και των μικρών τους.

Visitors gather to see a vehicle carrying Fu Bao, the first giant panda born in South Korea, before she was transferred to the airport for China at the Everland amusement park in Yongin, South Korea, Wednesday, April 3, 2024. pic.twitter.com/M37s2aY8XD — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) April 3, 2024

Δεκαετίες προσπαθειών έσωσαν το είδος από την εξαφάνιση, αυξάνοντας τον πληθυσμό σε περισσότερα από 1.800 στη φύση και σε αιχμαλωσία. Την Τετάρτη, πολλοί θαυμαστές του πάντα στη Νότια Κορέα αψήφησαν τη βροχή για να παραστούν σε μια αποχαιρετιστήρια τελετή στο πάρκο Everland για τη Fu Bao, η οποία φτάνει στην Κίνα σήμερα.

Καθώς το φορτηγό που μετέφερε τη Φου Μπάο μετακινούνταν αργά προς μια πλατεία υπό βροχή, πολλοί επισκέπτες που φορούσαν αδιάβροχα ή κρατούσαν ομπρέλες και σημαίες, φώναζαν συνθήματα και έβγαζαν φωτογραφίες με τα κινητά τους τηλέφωνα. Ορισμένοι μάλιστα έκλαιγαν γοερά.

They played Jungwoo's Smile Good Bye for Fu Bao's send-off at Everland... ㅠㅠ awee sad, bye bye and be well Fu Bao 🥺pic.twitter.com/eOPBhEj2CL — Dyva🌸 (@captainuwu) April 3, 2024

Το φορτηγό ήταν διακοσμημένο με μια τεράστια φωτογραφία της και το μήνυμα «Ήταν θαύμα που σε συναντήσαμε.Σε ευχαριστούμε, Φου Μπάο».

Σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ της Samsung C&T, της μητρικής εταιρείας της Everland, και της China Wildlife Conservation Association, τα ενήλικα πάντα πρέπει να επιστρέφονται στην Κίνα πριν συμπληρώσουν τα τέσσερα έτη ζωής.

Η μητέρα του Fu Bao, Ai Bao, γέννησε πέρυσι θηλυκά δίδυμα μικρά, τα πρώτα δίδυμα πάντα που γεννήθηκαν στη Νότια Κορέα.

Μόλις η Fu Bao αναχωρήσει για την Κίνα, θα απομείνουν μόλις τέσσερα γιγάντια πάντα στο Everland – η μητέρα της Fu Bao, Ai Bao, ο πατέρας της Le Bao και τα δίδυμα μωρά τους, Rui Bao και Hui Bao, που γεννήθηκαν τον περασμένο Ιούλιο.

Fu Bao has a big heart just like her mom Hua Ni. She first got a bit puzzled about the whereabouts. The she started to feel relaxed when she noticed nothing was threatening her. Fu Bao really got a big ❤️! 🥰#FuBao #福宝 Welcome Home! 🏠 pic.twitter.com/hjaclWAe7e — 🌸Smurf🌸 (@lovelyblueelf) April 3, 2024

Με πληροφορίες από AP, BBC