Συναγερμός στη Ν. Κορέα: 180 μαχητικά της Βόρειας Κορέας πετούσαν για ώρες κοντά στα σύνορα

Το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι απογειώθηκαν εσπευσμένα νοτιοκορεατικά μαχητικά αφού ραντάρ εντόπισαν κάπου 180 στρατιωτικά αεροπλάνα της Βόρειας Κορέας να πετούν επί τέσσερις ώρες σήμερα βορείως των στρατιωτικοποιημένων συνόρων.

Τα βορειοκορεατικά αεροσκάφη πέταξαν βόρεια μιας γραμμής που έχει χαραχτεί σε απόσταση έως 20 χιλιομέτρων βόρεια της Στρατιωτικής Γραμμής Οριοθέτησης (MDL), ανέφεραν σε δήλωσή τους οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις.

Σε απάντηση, η Νότια Κορέα προχώρησε σε εσπευσμένη απογείωση 80 αεροσκαφών, περιλαμβανομένων «αόρατων» μαχητικών F-35A. Περίπου 240 αεροσκάφη, τα οποία συμμετέχουν μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα αεροπορικά γυμνάσια με την ονομασία Vigilant Storm, συνεχίζουν τις ασκήσεις, ανακοινώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις.

«Οι στρατιωτικοί μας εντόπισαν περίπου 180 βορειοκορεατικά μαχητικά αεροπλάνα» να έχουν κινητοποιηθεί στον εναέριο χώρο της Πιονγκγιάνγκ, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων στη Σεούλ, προσθέτοντας πως ανέπτυξε «80 καταδιωκτικά αεροπλάνα, μεταξύ των οποίων F-35A».

Tensions in the Korean peninsula are peaking. According to the latest, South Korea has scrambled its jets after Seoul detected about 180 North Korean warplanes.@nehakhanna_07 tells you more



Watch more: https://t.co/AXC5qRcEPB pic.twitter.com/jqkwNxJAZ6