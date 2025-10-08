Νόμπελ Χημείας 2025: Βραβεύτηκαν τρεις επιστήμονες για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων»

Οι επιστήμονες Σουσούμου Κιταγκάουα, Ρίτσαρντ Ρόμπσον και Όμαρ Γιάγκι κέρδισαν το φετινό βραβείο Νόμπελ Χημείας για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων», όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

Το βραβείο, το οποίο έχει ιστορία πάνω από έναν αιώνα, απονέμεται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και οι νικητές μοιράζονται 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (1,2 εκατομμύρια δολάρια), καθώς και τη φήμη της νίκης στο πιο διάσημο επιστημονικό βραβείο στον κόσμο.

«Μέσω της ανάπτυξης μεταλλικών-οργανικών πλαισίων, οι βραβευθέντες έχουν προσφέρει στους χημικούς νέες ευκαιρίες για την επίλυση ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε ο φορέας απονομής του βραβείου σε δήλωσή του.

Το Νόμπελ Χημείας ήταν το τρίτο βραβείο που ανακοινώθηκε στη φετινή σειρά βραβείων, σύμφωνα με την παράδοση, μετά από αυτά για την ιατρική και τη φυσική που ανακοινώθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Τα βραβεία για επιτεύγματα στην επιστήμη, τη λογοτεχνία και την ειρήνη, που θεσπίστηκαν σύμφωνα με τη διαθήκη του Σουηδού εφευρέτη και επιχειρηματία Άλφρεντ Νόμπελ, απονέμονται από το 1901, με λίγες διακοπές που οφείλονται κυρίως στους παγκόσμιους πολέμους.

Ο ίδιος ο Νόμπελ ήταν χημικός και οι εξελίξεις του σε αυτόν τον τομέα συνέβαλαν στην ενίσχυση του πλούτου που συγκέντρωσε από την εφεύρεση της δυναμίτιδας τον 19ο αιώνα. Το βραβείο οικονομικών είναι μια μεταγενέστερη προσθήκη που χρηματοδοτείται από την κεντρική τράπεζα της Σουηδίας.