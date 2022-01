Ο κορυφαίος τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς απελάθηκε από την Αυστραλία ενόψει του Αυστραλιανού Όπεν, αφού το ομοσπονδιακό δικαστήριο απέρριψε την προσπάθειά του να αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα της βίζας του.

Ο Σέρβος τενίστας εθεάθη να επιβιβάζεται σε πτήση της Emirates από τη Μελβούρνη στο Ντουμπάι, μερικές ώρες αφότου το δικαστήριο απέρριψε την έφεσή του κατά της απόφασης του Αυστραλού υπουργού Μετανάστευσης, Άλεξ Χοκ, να ακυρώσει τη βίζα.

Novak Djokovic leaves the Marhaba lounge at Melbourne Airport for flight back to Europe. pic.twitter.com/Rg2D1XTTwW