New York Times: Η Ουάσιγκτον στέλνει πυρομαχικά στην Ουκρανία από τις αποθήκες της στο Ισραήλ

Η Ουάσιγκτον στέλνει πυρομαχικά στην Ουκρανία από τις αποθήκες της, που βρίσκονται στο Ισραήλ. Αυτό αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι πηγές από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τους New York Times οι ΗΠΑ πρόκειται να μεταφέρουν στην Ουκρανία πυρομαχικά, τα οποία αποθηκεύουν στο Ισραήλ για χρήση στη Μέση Ανατολή, παρέχοντάς της απαραίτητες προμήθειες στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα μάλιστα, το Ισραήλ εξέφρασε αρχικά ανησυχίες για τη μεταφορά των όπλων, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα βλάψει τη σχέση της χώρας με τη Ρωσία. Ωστόσο, περίπου οι μισές από τις 300.000 σφαίρες, που προορίζονται για την Ουκρανία έχουν ήδη αποσταλεί στην Ευρώπη και θα παραδοθούν μέσω της Πολωνίας, επιβεβαίωσαν Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι στους NY Times.

Breaking News: The Pentagon is tapping into a vast but little-known stockpile of U.S. ammunition in Israel to help meet Ukraine’s need for arms, officials said. https://t.co/D6F7xADPkR