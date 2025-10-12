ΔΙΕΘΝΗ
Νετανιάχου: «Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμη»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς που αναμένεται να γίνει τα ξημερώματα της Δευτέρας

Λίγες ώρες πριν την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παρέθεσε μια σύντομη ομιλία λέγοντας ότι η απελευθέρωση των ομήρων είναι ένα «ιστορικό γεγονός που κάποιοι δεν πίστευαν ότι θα συνέβαινε».

Σημείωσε ότι «υπάρχουν τόσες πολλές διαφωνίες μεταξύ μας», αλλά ελπίζει ότι ο λαός του Ισραήλ θα μπορέσει «να αφήσει αυτές τις διαφορές στην άκρη» στο μέλλον.

«Όπου πολεμήσαμε, νικήσαμε», είπε. Ωστόσο, τόνισε ότι η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμη, επιμένοντας πως υπάρχουν «πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας» μπροστά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας ότι εκείνος και η σύζυγός του συναντήθηκαν αρκετές φορές με τις οικογένειες των ομήρων και είδαν τη «λαχτάρα και τον πόνο» τους.

«Αυτές οι συναντήσεις ήταν μαζί μου σε κάθε απόφαση που πήραμε», δήλωσε ο ίδιος.

Απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, είπε: «Θα φέρουμε πίσω τους αγαπημένους σας».

Ολοκλήρωσε τη σύντομη δήλωσή του ευχαριστώντας τους πολίτες της χώρας που «παρέμειναν ακλόνητοι, μέρα με τη μέρα».

«Αύριο είναι η αρχή ενός νέου δρόμου», δήλωσε.

«Μαζί θα συνεχίσουμε να νικάμε, και με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα της χώρας και της γης του Ισραήλ.», κατέληξε.

Η Χαμάς συνεχίζει να απαιτεί την αποφυλάκιση Παλαιστινίων ηγετών

Η Χαμάς και οι σύμμαχοί της "τελείωσαν τις προετοιμασίες" για την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα, αλλά το ισλαμιστικό κίνημα συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις και στη Χαμάς.

"Η Χαμάς επιμένει ο τελικός κατάλογος (των κρατουμένων που θα απελευθερώσει το Ισραήλ) να περιλαμβάνει τους επτά μεγάλους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμεντ Σααντάτ, Ιμπραχίμ Χαμέντ και Αμπάς αλ Σάγιεντ", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια από τις πηγές αυτές.

"Η Χαμάς και οι (παλαιστινιακές) παρατάξεις τελείωσαν τις προετοιμασίες για (την απελευθέρωση) όλων των ζωντανών κρατουμένων και αρκετών σορών που βρέθηκαν", πρόσθεσε η ίδια πηγή, της οποίας οι δηλώσεις επιβεβαιώθηκαν από μια άλλη πηγή προσκείμενη στο παλαιστινιακό κίνημα και στις διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από BBC, AFP

