Νεπαλέζος ορειβάτης κατέκτησε την κορυφή του Έβερεστ για 31η φορά

Ο Νεπαλέζος ορειβάτης Kami Rita Sherpa έφθασε χθες, Τρίτη, στην κορυφή του Έβερεστ για 31η φορά, και έσπασε το δικό του ρεκόρ αναβάσεων στο ψηλότερο βουνό του κόσμου, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία που οργάνωσε την αποστολή του.

«Συγχαρητήρια στον θρυλικό Kami Rita Sherpa για την 31η επιτυχημένη ανάβασή του στο Έβερεστ, το μεγαλύτερο αριθμό αναβάσεων στην ιστορία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Seven Summit Treks.

Οδηγός βουνού εδώ και πάνω από 20 χρόνια, ο Kami Rita Sherpa, ηλικίας σήμερα 55 ετών, σκαρφάλωσε για πρώτη φορά στη «Σκεπή του κόσμου», σε 8.849 μέτρα ύψος, το 1994. Ήταν τότε για μια εμπορική αποστολή. Έκτοτε ανέβαινε στην κορυφή του Έβερεστ σχεδόν κάθε χρονιά, καθοδηγώντας άλλους ορειβάτες.

