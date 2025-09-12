Νεπάλ: Στους 51 οι νεκροί μετά τις διαδηλώσεις - Περίπου 13.500 δραπέτευσαν από τις φυλακές

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Νεπάλ στη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του αποκλεισμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα και κατά της διαφθοράς που οδήγησαν στην πτώση της κυβέρνησης.

«Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα στις ταραχές, από τους οποίους 21 ήταν διαδηλωτές και 3 αστυνομικοί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Μπινόντ Γιμίρε.

«Περίπου 13.500 κρατούμενοι δραπέτευσαν. Μερικοί συνελήφθησαν και πάλι, 12.533 εξακολουθούν να διαφεύγουν», πρόσθεσε ο Γιμίρε.

What amazing sight. In Nepal, citizens storm the Communist Party headquarters, tear down hammer and sickle flag. I stand with Nepalese who are fighting against their corrupted communist politicians. Pay attention, NYC! pic.twitter.com/w1wUkCZ9vU — Lily Tang Williams (@Lily4Liberty) September 9, 2025

Οι ταραχές, οι πιο φονικές που έχουν σημειωθεί στο Νεπάλ μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 2008, άρχισαν τη Δευτέρα, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον νεαρών διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, και να τραυματισθούν εκατοντάδες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Νεπάλ: Η στιγμή που διαδηλωτές κυνηγούν και κλωτσούν τον υπουργό Οικονομικών

Ήδη την επομένη, ο πρωθυπουργός ΚΠ Σάρμα Όλι, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2024, διέταξε να αποκατασταθούν οι υπηρεσίες των Facebook, X και Youtube και υποσχέθηκε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για την αστυνομική βία. Στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του.

Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας της Τρίτης, νεαροί διαδηλωτές λεηλάτησαν πολυάριθμα δημόσια κτίρια, κατοικίες πολιτικών ηγετών και άλλα σύμβολα της εξουσίας στην πρωτεύουσα Κατμαντού.

Το κοινοβούλιο πυρπολήθηκε, όπως και η κατοικία του παραιτηθέντος πρωθυπουργού.

THIS IS HOW IT’S DONE 🏆



Politicians BANNED social media use in Nepal so their CITIZENS BURNED DOWN PARLIAMENT 👏🏻👏🏻👏🏻 as the CORRUPT Politicians FLED by helicopter. pic.twitter.com/TUDS2DJgVO — Liz Churchill (@liz_churchill10) September 9, 2025

‼️¡En Nepal quemaron las casas de todos comunistas millonarios corruptos enchufados al poder! Como debe ser! Seguimos esperando que pase lo mismo en Venezuela y Colombia ‼️pic.twitter.com/IEzHcIodKu — Daniela Hurtado (@danyhurtado_2) September 9, 2025

Ο στρατός ανέλαβε από το βράδυ της Τρίτης τον έλεγχο της πρωτεύουσας, όπου επιβλήθηκε αυστηρή απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ άρχισε επίσης συνομιλίες, κυρίως με αντιπροσώπους των διαδηλωτών, για το διορισμό μιας προσωρινής κυβέρνησης.

Η πρώην επικεφαλης του Ανώτατου Δικαστηρίου Σουσίλα Κάρκι, 73 ετών, βολιδοσκοπήθηκε για να αναλάβει την πρωθυπουργία, όμως το όνομά της δεν είναι ομόφωνα αποδεκτό μεταξύ των διαδηλωτών.

Οι πολιτικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται σήμερα.