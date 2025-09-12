ΔΙΕΘΝΗ
Νεπάλ: Στους 51 οι νεκροί μετά τις διαδηλώσεις - Περίπου 13.500 δραπέτευσαν από τις φυλακές

Οι ταραχές στη χώρα οδήγησαν στην πτώση της κυβέρνησης

Φωτογραφία: EPA
Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Νεπάλ στη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του αποκλεισμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα και κατά της διαφθοράς που οδήγησαν στην πτώση της κυβέρνησης.

«Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα στις ταραχές, από τους οποίους 21 ήταν διαδηλωτές και 3 αστυνομικοί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Μπινόντ Γιμίρε.

«Περίπου 13.500 κρατούμενοι δραπέτευσαν. Μερικοί συνελήφθησαν και πάλι, 12.533 εξακολουθούν να διαφεύγουν», πρόσθεσε ο Γιμίρε.

Οι ταραχές, οι πιο φονικές που έχουν σημειωθεί στο Νεπάλ μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 2008, άρχισαν τη Δευτέρα, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον νεαρών διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, και να τραυματισθούν εκατοντάδες.

Ήδη την επομένη, ο πρωθυπουργός ΚΠ Σάρμα Όλι, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2024, διέταξε να αποκατασταθούν οι υπηρεσίες των Facebook, X και Youtube και υποσχέθηκε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για την αστυνομική βία. Στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του.

Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας της Τρίτης, νεαροί διαδηλωτές λεηλάτησαν πολυάριθμα δημόσια κτίρια, κατοικίες πολιτικών ηγετών και άλλα σύμβολα της εξουσίας στην πρωτεύουσα Κατμαντού.

Το κοινοβούλιο πυρπολήθηκε, όπως και η κατοικία του παραιτηθέντος πρωθυπουργού.

Ο στρατός ανέλαβε από το βράδυ της Τρίτης τον έλεγχο της πρωτεύουσας, όπου επιβλήθηκε αυστηρή απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ άρχισε επίσης συνομιλίες, κυρίως με αντιπροσώπους των διαδηλωτών, για το διορισμό μιας προσωρινής κυβέρνησης.

Η πρώην επικεφαλης του Ανώτατου Δικαστηρίου Σουσίλα Κάρκι, 73 ετών, βολιδοσκοπήθηκε για να αναλάβει την πρωθυπουργία, όμως το όνομά της δεν είναι ομόφωνα αποδεκτό μεταξύ των διαδηλωτών.

Οι πολιτικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται σήμερα.

