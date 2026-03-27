Νεπάλ: Ο πρώην ράπερ Μπαλέντρα Σαχ ορκίστηκε πρωθυπουργός

Ο Μπαλέντρα Σαχ, ο πρώην ράπερ που έγινε πολιτικός, ορκίστηκε πρόσφατα πρωθυπουργός του Νεπάλ, μετά από καθαρή νίκη στις πρώτες εκλογές της χώρας μετά τις διαδηλώσεις του προηγούμενου έτους.

Η άνοδός του σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη πολιτική σκηνή του Νεπάλ, με το μήνυμά του για μεταρρυθμίσεις να βρίσκει απήχηση σε ένα εκλογικό σώμα κουρασμένο από διαφθορά, νεποτισμό και την κυριαρχία των ελίτ.

Πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του, ο Σαχ κυκλοφόρησε ένα τραγούδι γεμάτο αισιοδοξία για το μέλλον του Νεπάλ, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερα από 2.000.000 προβολές μέσα σε λίγες ώρες. Το κομμάτι φέρνει πίσω τις ρίζες του στον underground ραπ χώρο, όπου χρησιμοποιούσε τη μουσική για να καταγγείλει κοινωνικά προβλήματα και διαφθορά.

Ο Σαχ γεννήθηκε το 1990 στο Κατμαντού, ως το νεότερο παιδί μιας οικογένειας με πατέρα πρακτικό της Αγιουρβέδα και μητέρα νοικοκυρά. Σπούδασε μηχανικός στο Κατμαντού και στην ινδική πολιτεία Καρνατάκα, ενώ παράλληλα ανέδειξε το ταλέντο του στη ραπ σκηνή το 2013, με στίχους που εκφράζουν την αγανάκτηση μιας ολόκληρης γενιάς.

Η καριέρα του στον χώρο της μουσικής περιλάμβανε τραγούδια όπως το Balidan, με περισσότερες από 14.000.000 προβολές στο YouTube, όπου καταγγέλλει τη διαφθορά και την κοινωνική ανισότητα. Μέσα από τη μουσική του, ο Σαχ καθιερώθηκε ως φωνή για αλλαγή και δικαιοσύνη.

Το 2022, ως ανεξάρτητος υποψήφιος, κέρδισε συντριπτικά τις δημοτικές εκλογές στο Κατμαντού, θέτοντας σε εφαρμογή πρωτοβουλίες για τον καθαρισμό της πόλης, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της διαφθοράς, αν και κάποιες από τις δράσεις του, όπως η κατεδάφιση αυθαίρετων κτιρίων, προκάλεσαν αντιδράσεις.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Νεπάλ: Ο ράπερ Μπαλέντρα Σαχ οδεύει προς την πρωθυπουργία της χώρας





Η άνοδος στην εξουσία του Νεπάλ

Η δημοφιλία του συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Σεπτεμβρίου 2025, όπου 77 διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους, κυρίως από πυρά της αστυνομίας. Οι διαδηλωτές υιοθέτησαν το τραγούδι του Nepal Haseko (Χαμογελαστό Νεπάλ) ως ύμνο της κινητοποίησης, με στίχους που εκφράζουν την επιθυμία για ευτυχία και χαμόγελο σε όλη τη χώρα.

Στις γενικές εκλογές του Μαρτίου 2026, ο Σαχ και το νεοσύστατο Rastriya Swatantra Party (RSP) κέρδισαν καθαρή νίκη, ανατρέποντας την παλιά πολιτική ελίτ και κατακτώντας την έδρα του πρώην πρωθυπουργού KP Sharma Oli, στη μακρά του προπύργιο.

Παρά τη δημοφιλία του, ως δήμαρχος, κατηγορήθηκε για αυταρχική συμπεριφορά απέναντι σε πωλητές και άτυπες κοινότητες, ενώ η ενεργή του παρουσία στα social media έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Τώρα, ως πρωθυπουργός, θα αντιμετωπίσει μεγάλες προσδοκίες και κρίσιμες προκλήσεις: από την ανεργία και την οικονομική στασιμότητα στο Νεπάλ, μέχρι τα ζητήματα των Νεπαλέζων εργαζομένων στο εξωτερικό και τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή.

Η μεταμόρφωση του από ράπερ σε πολιτικό ηγέτη συμβολίζει τη δύναμη της αλλαγής, αλλά και την πρόκληση του να μετατρέψει τη δημοφιλία σε ουσιαστική πολιτική δράση για το Νεπάλ του μέλλοντος.

Με πληροφορίες από BBC