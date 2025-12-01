ΔΙΕΘΝΗ
Νεκρός στα 26 του ο ράπερ POORSTACY

Ο POORSTACY θεωρούνταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα πρόσωπα της ραπ σκηνής της Φλόριντα

Ο ράπερ POORSTACY / Instagram / poorstacy
Ο Αμερικανός ράπερ POORSTACY, κατά κόσμον Carlito Milfort, βρέθηκε νεκρός στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της περιοχής. Ήταν μόλις 26 ετών.

Τα αίτια του θανάτου του POORSTACY δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη, ωστόσο τα διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι με βάση αρκετά σχόλια που έγιναν στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, αφήνεται να εννοηθεί πως αυτοκτόνησε.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο.

Ποιος ήταν ο POORSTACY

Ο POORSTACY είχε ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια μέσα από έναν ιδιαίτερο μουσικό συνδυασμό που κινούνταν ανάμεσα στο emo rap, το punk rock και το punk rap. Ανέβηκε στη mainstream σκηνή χάρη στη συμμετοχή του στο soundtrack της ταινίας Bill & Ted Face the Music, η οποία είχε προταθεί για βραβείο Γκράμι.

Είχε συνεργαστεί αρκετές φορές με τον Travis Barker, με τον οποίο υπέγραψε κομμάτια όπως το «Choose Life».

Ο 26χρονος καλλιτέχνης θεωρούνταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα πρόσωπα της σκηνής της Φλόριντα.

Με πληροφορίες από TMZ

