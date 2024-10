Νεκρός ο εκπαιδευτής πτήσεων των ηθοποιών του Top Gun - Συνετρίβη το αεροσκάφος του σε επίδειξη

Μοιραία ήταν η τελευταία επίδειξη που έκανε ο εκπαιδευτής πτήσεων των ηθοποιών του «Top Gun: Maverick», στο Μεξικό.

Ο εκπαιδευτής του καστ της ταινίας με τον Τομ Κρουζ, Τσαρλς Τόμας Κόλμαν, πετούσε το Extra Flugzeugbau EA300, όταν αυτό κατέπεσε γύρω στις 14:30, στο πλαίσιο της έκθεσης Las Cruces Air and Space Expo.

Ο Κόλμαν εκτελούσε ακροβατικά πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο Las Cruces, μέχρι το αεροπλάνο να συντριβεί, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αξιωματούχοι της πόλης. Η αεροπορική επίδειξη ματαιώθηκε μετά τη συντριβή, η οποία συνέβη περίπου μισό μίλι δυτικά του αεροδρομίου. Ο ιστότοπος του Τσαρλς Τόμας Κόλμαν ανέφερε ότι είχε την έδρα του στην Καλιφόρνια και ότι ως μηχανικός, ακροβάτης και πιλότος δοκιμών είχε στο δυναμικό του, πάνω από 10.000 ώρες πτήσης.

Είχε εμφανιστεί σε εκατοντάδες αεροπορικές επιδείξεις και είχε προσφέρει περισσότερες από 3.000 «βόλτες» με ακροβατικά αεροσκάφη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Ως εκπαιδευτής των ηθοποιών της ταινίας «Top Gun», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τομ Κρουζ, είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 100 πτήσεις για να προετοιμάσει τους ηθοποιούς για πτήσεις με F-18 Hornets του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Βίντεο από τη συντριβή δημοσιεύτηκε στα social media.

Charles Thomas "Chuck" Coleman was the only person on board a monoplane when it crashed during the Las Cruces Air and Space Expo.

Ο Μάιλς Τέλερ που πρωταγωνιστούσε στην ταινία, τον αποχαιρέτησε, γράφοντας: «Ο Τσακ ήταν ο εκπαιδευτής μας σε ακροβατικές πτήσεις και συνέβαλε καθοριστικά στην προετοιμασία μας για το Top Gun: Maverick. Ήταν αεροδιαστημικός μηχανικός, πιλότος αεροπορικών επιδείξεων και δοκιμών και φίλος και σύμμαχός μας. Ο Τσακ είχε έναν πολύ άνετο τρόπο και πάντα νιώθαμε άνετα μαζί του».

RIP Chuck Coleman. Chuck was our aerobatics flight instructor and instrumental in our preparation for Top Gun: Maverick. He was an aerospace engineer, air show and test pilot, and our friend and ally. Chuck had a very easy going way about him and we always felt comfortable with… pic.twitter.com/93giSZdbgz