Νέες δορυφορικές εικόνες: Ρωσικό κονβόι 13 χιλιομέτρων κινείται προς τα ανατολικά

Νέες δορυφορικές εικόνες που κατέγραψε και ανέλυσε η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία τεχνολογίας Maxar, δείχνουν ρωσικό κονβόι να μετακινείται προς Ανατολάς.

Σύμφωνα με την Maxar Technologies, το κονβόι ήταν μήκους τουλάχιστον 13 χιλιομέτρων και αποτελείτο από εκατοντάδες στρατιωτικά οχήματα, τεθωρακισμένα, μονάδες πυροβολικού και ενισχυτικό εξοπλισμό.

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας είχε εκτιμήσει δε, πως η Ρωσία συγκεντρώνει δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία, επιχειρώντας να καταλάβει Χάρκοβο, Μαριούπολη και Οδησσό, και οι εικόνες που ελήφθησαν δορυφορικά την Παρασκευή φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα περί προέλασης στα ανατολικά.

A 8-mile-long Russian military convoy of trucks, armored vehicles, towed artillery, support equipment moving south through Velykyi Burluk, east of Kharkiv. images taken 8 April by 📸 @Maxar pic.twitter.com/qfdmBW7XXd