Νέες αιχμές Ερντογάν: «Η Ελλάδα ενοχλήθηκε πολύ από το γεωτρύπανο - Εγώ κάνω τη δουλειά μου»

Επανέρχεται στο θέμα του Αμπντουλχαμίτ Χαν και τον απόπλου του την Τρίτη για έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφήνοντας αιχμές για την αμηχανία και την ενόχληση της Αθήνας.

«Τι κάναμε χθες - προχθές; Αποχαιρετήσαμε το πλοίο γεώτρησης Αμπντουλχαμίτ Χαν από το Τασουτζού της Μερσίνας. Αλλά η Ελλάδα ήταν πολύ ενοχλημένη. "Τι κάνει αυτός ο Ερντογάν;" είπαν. Ο Ερντογάν δεν κάνει τίποτε... Κάνει τη δουλειά του. Και αυτό το πλοίο είναι πολύ μοναδικό στον κόσμο», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος κατά την εκδήλωση εγκαινίων 34 νέων υδροηλεκτρικών εργοστασίων.

«Για χρόνια δεν μπορούσαμε να ενοικιάσουμε πλοίο με χρήματά μας για να γεωτρήσεις... Πλέον όμως έχουμε τέσσερα πλοία γεωτρήσεων, έχουμε δύο ερευνητικά πλοία. Τώρα η Τουρκία είναι δυνατή»Τώρα η Τουρκία είναι δυνατή» υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος.

• Greece 'uneasy' with Türkiye's new drill ship in Eastern Mediterranean



• Germany rejects calls for EU ban on tourist visas for Russians



• Russia claims shooting down Ukrainian helicopter pic.twitter.com/ycOIhSbHnE