Αφγανιστάν: Οδηγοί ταξί αντιμετωπίζουν τον καύσωνα με αυτοσχέδια κλιματιστικά

Σε μια αποπνικτική πόλη του Αφγανιστάν, την Κανταχάρ, όπου η θερμοκρασία ξεπερνά συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, οδηγοί ταξί έχουν βρει έναν πρωτότυπο τρόπο για να δροσίζονται: τοποθετούν αυτοσχέδια κλιματιστικά στις οροφές των ταξί τους.

Τα κλιματιστικά είναι φτιαγμένα στο χέρι από παλιά βαρέλια και σωλήνες εξαερισμού. Οι οδηγοί λένε ότι δουλεύουν καλύτερα από τα εργοστασιακά κλιματιστικά, τα οποία χαλάνε συχνά και συνήθως δροσίζουν μόνο το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου.

🇦🇫 VIDEO: Afghanistan taxi drivers turn to handmade coolers to beat the heat



