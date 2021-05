Η Νέα Υόρκη αποφάσισε να συνεχιστούν κανονικά τα μαθήματα στα δημόσια σχολεία μέσω τηλεκπαίδευσης και να μην ακυρωθούν, όπως είθισται να συμβαίνει λόγω χιονιού.

Στις «snow days» [σ.σ. ημέρες χιονιού], όπως ονομάζονται, σχολεία και παρόμοια εκπαιδευτικά ιδρύματα κλείνουν όταν υπάρχει σφοδρή χιονόπτωση ή άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι αρχές είπαν ότι οι μαθητές κατάφεραν να διαχειριστούν επιτυχώς την στροφή στην τηλεκπαίδευση στη διάρκεια των lockdowns, και οι μέρες εκτός σχολείων δεν θα συνεχιστούν στη νέα σχολική χρονιά.

Ωστόσο πολλοί ήταν εκείνοι που απογοητεύτηκαν με την απόφαση. Πριν την πανδημία του κορωνοϊού, οι συγκεκριμένες ημέρες ήταν ιδιαιτέρως δημοφιλείς και θεωρούνταν πολύ ξεχωριστή εμπειρία για τα παιδιά.

New York replacing snow days with “remote learning” days for the coming school year seems like callousness bordering on cruelty.



Scrapping one of childhood’s greatest pleasures in favor of a rehash of pandemic life.



Save Snow Days! https://t.co/4vlEu9AI5z pic.twitter.com/nHTSyhevr8 — Shashi Bellamkonda+ (@shashib) May 7, 2021

Σύμφωνα με τους New York Times, δεν συμβαίνουν συχνά στη Νέα Υόρκη και ο δήμαρχος Μπιλ Ντε Μπλάζιο ανακοίνωσε μόλις επτά τέτοιες ημέρες στη διάρκεια των πέντε πρώτων ετών της θητείας του.

Το Τμήμα Εκπαίδευσης της Νέας Υόρκης (New York City Department of Education- NYCDOE), που διαχειρίζεται την μεγαλύτερη σχολική περιφέρεια στη χώρα, ανακοίνωσε την αλλαγή για το σχολικό έτος 2021-2022. Αν και δεν έχει διευκρινιστεί αν θα είναι μόνιμη, αποτελεί συνέχεια της κίνησης των τοπικών αρχών, τον περασμένο Σεπτέμβριο, να σταματήσουν τις «snow days» καθώς η πλειονότητα των μαθητών έκανε μαθήματα εξ αποστάσεων λόγω πανδημίας.

Πολλοί απογοητευμένοι μαθητές, γονείς και καθηγητές εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους μέσω social media, αν και κάποιοι επισήμαναν ότι εκείνες τις ημέρες οι γονείς πιέζονταν περισσότερο για να βρουν τελευταία στιγμή ποιος θα φροντίσει τα παιδιά τους, που δεν θα πήγαιναν στο σχολείο.

A couple of years ago I was in my local grocery store, and they had the radio on when it announced that NYC was closing schools for a snow day. Everyone, even the adults, gave a simultaneous unintentional whoop of joy. — Medusa sans Frontières (@OpheliaInWaders) May 6, 2021

it's so, so bad. we have internet issues constantly here in NYC even w/out enough snow for a snow day. if teachers have to immediately pivot to online and students have to immediately locate a device while they may be with their parents at work, home alone, w/ grandparents - lol. — Dr. Nicole Lopez-Jantzen (@LopezJantzen) May 5, 2021

Με πληροφορίες από BBC