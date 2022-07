Νέα Υόρκη: Η στιγμή που ο δρόμος υποχωρεί και «καταπίνει» ένα βαν

Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που δρόμος «κατάπιε» ένα βαν, στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης.

Ο δρόμος υποχώρησε, με συνέπεια το παρκαρισμένο όχημα να πέσει μέσα στην τρύπα που δημιουργήθηκε. Άλλο αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο μπροστά από το βαν, έμεινε πάνω στον δρόμο, παρότι τουλάχιστον η μία ρόδα του φαίνεται να είναι στον αέρα μετά την υποχώρηση του οδοστρώματος.

Video has captured the moment a van fell into sinkhole in New York. https://t.co/cXxMaQTxOy pic.twitter.com/V143u1zACO