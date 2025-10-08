ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αεροπορική εταιρεία κατηγορείται για τον θάνατο χορτοφάγου επιβάτη - Τι καταγγέλλει η οικογένειά του

Ζήτησε γεύμα για χορτοφάγους αλλά του έδωσαν κρέας και τον συμβούλευσαν να φάει την ποσότητα γύρω από αυτό - Ο 85χρονος υπέστη πνιγμό

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αεροπορική εταιρεία κατηγορείται για τον θάνατο χορτοφάγου επιβάτη - Τι καταγγέλλει η οικογένειά του Facebook Twitter
Χορτοφάγος επιβάτης προσπάθησε να φάει γεύμα που είχε κρέας, πνίγηκε και πέθανε / Φωτ.: Unsplash
0

Αεροπορική εταιρεία κατηγορείται για τον θάνατο «αυστηρού χορτοφάγου» επιβάτη.

Ο 85χρονος Asoka Jayaweera, καρδιολόγος από τη Νότια Καλιφόρνια, πέθανε έχοντας υποστεί πνιγμό κατά τη διάρκεια πτήσης της Qatar Airways από το Λος Άντζελες προς τη Σρι Λάνκα. Στον επιβάτη δεν προσφέρθηκε το χορτοφαγικό γεύμα που είχε παραγγείλει και προσπάθησε να «φάει γύρω» από το κρέας του κανονικού γεύματος που του έδωσαν, σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσε η οικογένειά του.

Από την αγωγή προκύπτει, ότι ο πιλότος αρνήθηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, υποστηρίζοντας ότι το αεροσκάφος πετούσε πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο και τον Ωκεανό. Ωστόσο, ο γιος του θανόντος, Surya Jayaweera, ισχυρίζεται ότι το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ και θα μπορούσε να είχε προσγειωθεί άμεσα.

Όταν η πτήση τελικά προσγειώθηκε στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, ο γιατρός ήταν αναίσθητος για περίπου τρεισήμισι ώρες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Ο Jayaweera πέθανε στις 3 Αυγούστου 2023 από εισρόφηση και πνευμονία, δηλαδή από μόλυνση που προκαλείται όταν τροφή ή υγρό εισπνέεται στους πνεύμονες.

«Άρχισε να πνίγεται» - Τι αναφέρει η καταγγελία

Η αγωγή περιγράφει ότι δύο ώρες και μισή μετά την απογείωση από το Λος Άντζελες, ξεκίνησε το γεύμα της πτήσης. Αν και ο Jayaweera είχε δηλώσει αυστηρή χορτοφαγική επιλογή, ο αεροσυνοδός του είπε πως δεν υπήρχαν διαθέσιμα χορτοφαγικά γεύματα και τον συμβούλεψε να «φάει γύρω από το κρέας». Κατά την προσπάθειά του να το κάνει, άρχισε να πνίγεται.

«Ο κ. Jayaweera ήταν αυστηρός χορτοφάγος και ζήτησε χορτοφαγικό γεύμα», αναφέρει η καταγγελία.

Αντ' αυτού, σύμφωνα με την καταγγελία, η αεροσυνοδός «τον ενημέρωσε ότι δεν υπήρχαν πλέον χορτοφαγικά γεύματα και ότι μπορούσαν να του προσφέρουν μόνο ένα κανονικό γεύμα με κρέας και του έδωσε οδηγίες να «φάει γύρω από το κρέας».

«Καθώς προσπαθούσε να "φάει γύρω από το κρέας" στο γεύμα που του προσφέρθηκε, ο Asoka Jayaweera άρχισε να πνίγεται», αναφέρει η καταγγελία, χωρίς να προσδιορίζει τι ακριβώς πνίγηκε ο Jayaweera.

Μέλη του πληρώματος της πτήσης παρενέβησαν για να βοηθήσουν και επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την MedAire, μια υπηρεσία, η οποία διαθέτει γιατρούς έκτακτης ανάγκης με εκπαίδευση στην αεροπορία, οι οποίοι καθοδηγούν εξ αποστάσεως το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών σε περιπτώσεις ιατρικών έκτακτων περιστατικών κατά τη διάρκεια της πτήσης, σύμφωνα με την καταγγελία.

«Περίπου στις 02:46 UTC, ο Asoka Jayaweera παρακολουθήθηκε με επίπεδο κορεσμού οξυγόνου 69%», αναφέρει η καταγγελία. Επίπεδα κορεσμού οξυγόνου κάτω του 88% θεωρούνται επικίνδυνα.

Ο γιος του θανόντα, Surya Jayaweera, ζητά αποζημίωση για αμέλεια και αδικαιολόγητο θάνατο, που υπερβαίνει τις κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης του Μόντρεαλ, η οποία θα καθοριστεί κατά τη δίκη, συν τους τόκους προ της εκδίκασης, τα δικαστικά έξοδα και τις αμοιβές των δικ

Με πληροφορίες από Independent

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρετανία: Μεθυσμένος επιβάτης επιτέθηκε στο πλήρωμα πτήσης μετά από κοκτέιλ σαμπάνιας και κόκκινου κρασιού

Διεθνή / Βρετανία: Μεθυσμένος επιβάτης επιτέθηκε στο πλήρωμα πτήσης μετά από κοκτέιλ σαμπάνιας και κόκκινου κρασιού

Η αστυνομία του Σάσεξ ανέφερε πως ο Τίλσον είχε καταναλώσει τρία ποτήρια σαμπάνιας στο αεροδρόμιο της Μαγιόρκα και ακολούθως τρία ποτήρια κόκκινο κρασί κατά τη διάρκεια της πτήσης
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η νέα Δεξιά της Βρετανίας: 7 πολιτικές «copy-paste» από το MAGA του Τραμπ

Διεθνή / Η νέα Δεξιά της Βρετανίας: Επτά πολιτικές «copy-paste» από το MAGA του Τραμπ

Οι Βρετανοί Συντηρητικοί αντιγράφουν τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, από τις μαζικές απελάσεις μέχρι την απόρριψη διεθνών συμφωνιών. Η Κέμι Μπάντενοκ φέρνει το “Make America Great Again” στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας πολιτικό σεισμό ενόψει εκλογών
LIFO NEWSROOM
Κάριν Ίμεργκουτ: Η δικαστής του Όρεγκον που σταμάτησε τον Τραμπ και τον στρατό του

Διεθνή / Κάριν Ίμεργκουτ: Η δικαστής του Όρεγκον που σταμάτησε τον Τραμπ και τον στρατό του

Η δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ, διορισμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, μπλόκαρε δύο φορές τα σχέδιά του για στρατιωτική επέμβαση στο Πόρτλαντ. Ποια είναι η γυναίκα που βρέθηκε απέναντι σε δύο προέδρους και γιατί η ιστορία της συγκλονίζει ξανά την Ουάσινγκτον
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Χημείας 2025: Βραβεύτηκαν τρεις επιστήμονες για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων»

Διεθνή / Νόμπελ Χημείας 2025: Βραβεύτηκαν τρεις επιστήμονες για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων»

«Μέσω της ανάπτυξης μεταλλικών-οργανικών πλαισίων, οι βραβευθέντες έχουν προσφέρει στους χημικούς νέες ευκαιρίες για την επίλυση ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε ο φορέας απονομής του βραβείου
LIFO NEWSROOM
Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της δημάρχου Ιρίς Στάλτσερ βασική ύποπτη της δολοφονίας

Διεθνή / Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Σε κρίσιμη κατάσταση η δήμαρχος - Η 17χρονη κόρη της βασική ύποπτη

Η Γερμανίδα δήμαρχος Ιρίς Στάλτσερ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με 13 μαχαιριές στο σπίτι της - Η 17χρονη κόρη της είναι βασική ύποπτη, ενώ οι αρχές εξετάζουν οικογενειακά κίνητρα πίσω από το έγκλημα
LIFO NEWSROOM
Νέες συνομιλίες για τη Γάζα: Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι

Διεθνή / Νέες συνομιλίες για τη Γάζα: Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι

Ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ συμμετέχουν στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Ο ρόλος του Κατάρ, οι όροι της Χαμάς και το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ που μπορεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή
LIFO NEWSROOM
Νετανιάχου και Τραμπ: Η σκληρή διαπραγμάτευση για το σχέδιο ειρήνης στη Γάζα

Διεθνή / Πώς ο Τραμπ «στρίμωξε» τον Νετανιάχου στην υπογραφή ειρήνης στη Γάζα

Δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί ένα σχέδιο ειρήνης που προβλέπει παλαιστινιακό κράτος, αμνηστία για τη Χαμάς και διεθνή εποπτεία
LIFO NEWSROOM
Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών λόγω δολιοφθορών

Διεθνή / Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών λόγω δολιοφθορών

Η ΕΕ αποφάσισε να περιορίσει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών μετά από αύξηση περιστατικών κατασκοπείας και δολιοφθοράς. Το μέτρο, που προωθήθηκε από την Τσεχία, αποτελεί μέρος νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας
LIFO NEWSROOM
ΙΡΑΝ ΚΙΝΑ ΗΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Διεθνή / Κίνα – Ιράν: Το μυστικό σύστημα πληρωμών που παρακάμπτει τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Η Κίνα φέρεται να έχει δημιουργήσει ένα μυστικό χρηματοδοτικό δίκτυο που επιτρέπει στο Πεκίνο να πληρώνει το Ιράν για πετρέλαιο, παρακάμπτοντας τις αμερικανικές κυρώσεις - Το σύστημα «πετρέλαιο αντί για υποδομές» ενισχύει τους δεσμούς Πεκίνου–Τεχεράνης και προκαλεί ανησυχία στη Δύση
THE LIFO TEAM
Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας μιμούνται Τραμπ και Φάρατζ για να κερδίσουν ψηφοφόρους

Διεθνή / Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας μιμούνται Τραμπ και Φάρατζ για να κερδίσουν ψηφοφόρους

Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας σκληραίνουν τη στάση τους σε μετανάστευση και Net Zero, μιμούμενοι την πολιτική Τραμπ και Φάρατζ, με στόχο να ανακτήσουν ψηφοφόρους και να επικεντρωθούν στην οικονομία και την εσωτερική πολιτική
LIFO NEWSROOM
 
 