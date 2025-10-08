Αεροπορική εταιρεία κατηγορείται για τον θάνατο χορτοφάγου επιβάτη - Τι καταγγέλλει η οικογένειά του

Αεροπορική εταιρεία κατηγορείται για τον θάνατο «αυστηρού χορτοφάγου» επιβάτη.

Ο 85χρονος Asoka Jayaweera, καρδιολόγος από τη Νότια Καλιφόρνια, πέθανε έχοντας υποστεί πνιγμό κατά τη διάρκεια πτήσης της Qatar Airways από το Λος Άντζελες προς τη Σρι Λάνκα. Στον επιβάτη δεν προσφέρθηκε το χορτοφαγικό γεύμα που είχε παραγγείλει και προσπάθησε να «φάει γύρω» από το κρέας του κανονικού γεύματος που του έδωσαν, σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσε η οικογένειά του.

Από την αγωγή προκύπτει, ότι ο πιλότος αρνήθηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, υποστηρίζοντας ότι το αεροσκάφος πετούσε πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο και τον Ωκεανό. Ωστόσο, ο γιος του θανόντος, Surya Jayaweera, ισχυρίζεται ότι το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ και θα μπορούσε να είχε προσγειωθεί άμεσα.

Όταν η πτήση τελικά προσγειώθηκε στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, ο γιατρός ήταν αναίσθητος για περίπου τρεισήμισι ώρες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Ο Jayaweera πέθανε στις 3 Αυγούστου 2023 από εισρόφηση και πνευμονία, δηλαδή από μόλυνση που προκαλείται όταν τροφή ή υγρό εισπνέεται στους πνεύμονες.

«Άρχισε να πνίγεται» - Τι αναφέρει η καταγγελία

Η αγωγή περιγράφει ότι δύο ώρες και μισή μετά την απογείωση από το Λος Άντζελες, ξεκίνησε το γεύμα της πτήσης. Αν και ο Jayaweera είχε δηλώσει αυστηρή χορτοφαγική επιλογή, ο αεροσυνοδός του είπε πως δεν υπήρχαν διαθέσιμα χορτοφαγικά γεύματα και τον συμβούλεψε να «φάει γύρω από το κρέας». Κατά την προσπάθειά του να το κάνει, άρχισε να πνίγεται.

«Ο κ. Jayaweera ήταν αυστηρός χορτοφάγος και ζήτησε χορτοφαγικό γεύμα», αναφέρει η καταγγελία.

Αντ' αυτού, σύμφωνα με την καταγγελία, η αεροσυνοδός «τον ενημέρωσε ότι δεν υπήρχαν πλέον χορτοφαγικά γεύματα και ότι μπορούσαν να του προσφέρουν μόνο ένα κανονικό γεύμα με κρέας και του έδωσε οδηγίες να «φάει γύρω από το κρέας».

«Καθώς προσπαθούσε να "φάει γύρω από το κρέας" στο γεύμα που του προσφέρθηκε, ο Asoka Jayaweera άρχισε να πνίγεται», αναφέρει η καταγγελία, χωρίς να προσδιορίζει τι ακριβώς πνίγηκε ο Jayaweera.

Μέλη του πληρώματος της πτήσης παρενέβησαν για να βοηθήσουν και επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την MedAire, μια υπηρεσία, η οποία διαθέτει γιατρούς έκτακτης ανάγκης με εκπαίδευση στην αεροπορία, οι οποίοι καθοδηγούν εξ αποστάσεως το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών σε περιπτώσεις ιατρικών έκτακτων περιστατικών κατά τη διάρκεια της πτήσης, σύμφωνα με την καταγγελία.

«Περίπου στις 02:46 UTC, ο Asoka Jayaweera παρακολουθήθηκε με επίπεδο κορεσμού οξυγόνου 69%», αναφέρει η καταγγελία. Επίπεδα κορεσμού οξυγόνου κάτω του 88% θεωρούνται επικίνδυνα.

Ο γιος του θανόντα, Surya Jayaweera, ζητά αποζημίωση για αμέλεια και αδικαιολόγητο θάνατο, που υπερβαίνει τις κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης του Μόντρεαλ, η οποία θα καθοριστεί κατά τη δίκη, συν τους τόκους προ της εκδίκασης, τα δικαστικά έξοδα και τις αμοιβές των δικ

Με πληροφορίες από Independent

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ευρώπη: Σε κίνδυνο η ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων εν μέσω περικοπών και κόπωσης του προσωπικού

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μεθυσμένος επιβάτης πτήσης γρονθοκόπησε αεροσυνοδό φωνάζοντας πως το αεροπλάνο θα συντριβεί