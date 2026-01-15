ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βαρκελώνη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Turkish Airlines - Αναφορές για βόμβα

Μαχητικά αεροσκάφη φέρεται να συνόδευσαν το αεροσκάφος της Turkish Airlines στη Βαρκελώνη

The LiFO team
The LiFO team
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ TURKISH AIRLINES Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Wikipedia
0

Αεροσκάφος της Turkish Airlines πραγματοποίησε σήμερα το πρωί αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, «Ελ Πρατ», λόγω «απειλής εν πτήσει», σύμφωνα με το El Matí de Catalunya Ràdio.

Εξειδικευμένοι ιστότοποι όπως το Trànsit Aeri de Catalunya αναφέρουν ότι η απειλή αφορούσε βόμβα. Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το σχέδιο Aerocat και παρακολουθεί το συμβάν, σημειώνουν σχετικά τοπικά μέσα ενημέρωσης

Το αεροσκάφος που εμπλέκεται, είναι ένα Airbus A321 με αριθμό πτήσης TK1853, που εκτελούσε τη σύνδεση μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Βαρκελώνης, με χωρητικότητα περίπου 150 επιβατών.

Βαρκελώνη: Αναφορές πως περικυκλώθηκε το αεροσκάφος

Χωρίς περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες, εξειδικευμένοι ιστότοποι όπως το FlightRadar24 δείχνουν ότι μετά την αναγκαστική προσγείωση το πρωί, το αεροσκάφος βρίσκεται μακριά από τους τερματικούς σταθμούς. Άλλοι, όπως το Trànsit Aeri de Catalunya, αναφέρουν ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης το έχουν περικυκλώσει» και ότι ενδέχεται να προσγειώθηκε ακολουθούμενο από τουλάχιστον ένα μαχητικό αεροσκάφος.

Το Aviation Reporter διευκρινίζει ότι ο πιλότος του αεροσκάφους ενεργοποίησε τον συναγερμό 7700 πάνω από τη Σαρδηνία, υποδεικνύοντας γενική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Το σήμα αυτό υποδηλώνει κρίσιμη κατάσταση και ανάγκη άμεσης βοήθειας, παρέχοντας προτεραιότητα στον εναέριο χώρο, η οποία και εφαρμόστηκε.

Η Aena αναφέρει ότι το αεροδρόμιο Josep Tarradellas Barcelona-El Prat λειτουργεί κανονικά. Η Mossos d'Esquadra (καταλανική αστυνομία) συνεργάζεται με τον φορέα εκμετάλλευσης του αεροδρομίου και την Guardia Civil (ισπανική πολιτοφυλακή), η οποία επιθεωρεί το αεροσκάφος.

Με πληροφορίες από La Vanguardia

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΡΑΝ ΝΕΚΡΟΙ ΒΙΝΤΕΟ ΣΟΡΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ

Διεθνή / Ιράν: Βίντεο αποτυπώνει «τη σφαγή των Ιρανών διαδηλωτών» - Ακολουθούν σκληρές εικόνες

Ο φωτορεπόρτερ, Afshin Ismaeli, ανήρτησε το βίντεο στο Instagram και γράφει για τις ανεπίσημες πληροφορίες που αφορούν τον πραγματικό αριθμό των νεκρών ο οποίος μπορεί να ξεπερνά τις 12.000
THE LIFO TEAM
Γιατί θέλει ο Τραμπ τη Γροιλανδία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για το ΝΑΤΟ;

Διεθνή / Γιατί θέλει ο Τραμπ τη Γροιλανδία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για το ΝΑΤΟ;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει έτοιμος να «πάρει» τη Γροιλανδία με κάθε τρόπο, επαναφέροντας ένα σενάριο που φέρνει σε ανοιχτή σύγκρουση τις ΗΠΑ με τη Δανία και δοκιμάζει τα όρια της συνοχής του ΝΑΤΟ στην Αρκτική
THE LIFO TEAM
ΓΑΖΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

Διεθνή / «Αναπαραγωγική βία» στη Γάζα: Πτώση 41% στις γεννήσεις σε σχέση με το 2022, σύμφωνα με εκθέσεις

Οι συντάκτες υποστηρίζουν ότι η εικόνα που προκύπτει από τις γεννήσεις, τις αποβολές και την κατάρρευση της μαιευτικής φροντίδας καλύπτει τις προϋποθέσεις της Σύμβασης για τη Γενοκτονία
THE LIFO TEAM
 
 