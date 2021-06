Τον τελευταίο αιώνα το περιοδικό National Geographic ευθύνεται για τη χαρτογράφηση των ωκεανών της γης: Τον Ινδικό, τον Ειρηνικό, τον Ατλαντικό και τον Αρκτικό.



Ωστόσο, τώρα για πρώτη φορά το περιοδικό απομόνωσε ένα νέο ωκεάνιο τμήμα, «βαφτίζοντάς» τον Νότιο Ωκεανό.

Γιατί τώρα; Πιθανόν γιατί η ομάδα ειδικών του περιοδικού διαπίστωσε πως τα νερά στη συγκεκριμένη περιοχή είναι αρκετά ξεχωριστά για να εξασφαλίσουν μεμονωμένη κατηγοριοποίηση.

Ο Νότιος Ωκεανός περιβάλλεται από ένα ταχέως κινούμενο ρεύμα -γνωστό ως Ανταρκτικό Περιπολικό Ρεύμα (Antarctic Circumpolar Current)- που τον διαφοροποιούν από τους βορειότερους ωκεανούς. Επιπλέον, τα νερά του Νότιου Ωκεανού είναι ψυχρότερα και λιγότερο αλμυρά.





«Οποιοσδήποτε έχει βρεθεί εκεί, παλεύει να εξηγήσει τι το μαγικό έχει, αλλά όλοι συμφωνούν πως οι παγετώνες είναι πιο μπλε, ο αέρας ψυχρότερος, τα βουνά πιο επιβλητικά και το τοπίο πιο σαγηνευτικό από οπουδήποτε αλλού» αναφέρει ο Seth Sykora-Bodie, θαλάσσιος βιολόγος στην Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών Και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (ΝΟΑΑ).



