ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μπορούν οι πράκτορες της ICE να διωχθούν ποινικά για τους θανάτους στη Μινεάπολη;

Τι προβλέπει ο νόμος για τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους των ΗΠΑ;

The LiFO team
The LiFO team
Μπορούν οι πράκτορες της ICE να διωχθούν ποινικά για τις δολοφονίες στη Μινεάπολη; Facebook Twitter
Φωτογραφία: Getty Images
0

Πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις στη Μινεάπολη αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο της σκληρής καταστολής της μετανάστευσης που εφαρμόζει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τοπικοί αξιωματούχοι αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς κυβερνητικών στελεχών ότι οι πυροβολισμοί έγιναν σε αυτοάμυνα, επικαλούμενοι βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες που φαίνεται να αντικρούουν την επίσημη εκδοχή.

Ακολουθεί μια επισκόπηση των πιθανών νομικών συνεπειών για τους αστυνομικούς.

Τι συνέβη;

Ένας αξιωματικός της ICE πυροβόλησε και σκότωσε την 37χρονη Ρενέ Γκουντ μέσα στο αυτοκίνητό της στις 7 Ιανουαρίου. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δήλωσε ότι ο αξιωματικός πυροβόλησε βρισκόμενος σε «άμυνα», αφού η Γκουντ επιχείρησε να τον παρασύρει με το όχημά της. Ωστόσο, βίντεο του περιστατικού θέτουν υπό αμφισβήτηση αυτή την εκδοχή.

Σε ξεχωριστό περιστατικό στις 24 Ιανουαρίου, πράκτορες της ICE πυροβόλησαν τον 37χρονο Άλεξ Πρέτι. Το Υπουργείο ανέφερε αυτή τη φορά ότι ο Πρέτι πλησίασε κρατώντας πιστόλι και αντιστάθηκε βίαια στις προσπάθειες να τον αφοπλίσουν. Όμως βίντεο δείχνουν τον Πρέτι να κρατά κινητό τηλέφωνο και να προσπαθεί να βοηθήσει διαδηλωτές που οι πράκτορες είχαν ρίξει στο έδαφος.

Τι προβλέπει ο νόμος;

Ο νόμος της Μινεσότα για τη χρήση βίας επιτρέπει στην πολιτειακή αστυνομία να χρησιμοποιεί θανατηφόρα βία μόνο εάν ένας λογικός αστυνομικός θα πίστευε ότι αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία του ίδιου ή άλλων από θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία έχει παρόμοιο κριτήριο, επιτρέποντας τη χρήση θανατηφόρας βίας όταν ένας λογικός αστυνομικός θα είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ένα άτομο συνιστά άμεση απειλή θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

Μπορούν οι αστυνομικοί να διωχθούν ποινικά;

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες γενικά προστατεύονται από ποινικές διώξεις σε πολιτειακό επίπεδο για πράξεις που έγιναν στο πλαίσιο των επίσημων καθηκόντων τους. Η ασυλία ισχύει μόνο όταν οι ενέργειές τους ήταν εξουσιοδοτημένες από το ομοσπονδιακό δίκαιο και κρίνονται αναγκαίες και προσήκουσες.

Εάν η Μινεσότα απαγγείλει κατηγορίες, οι πράκτορες θα μπορούσαν να ζητήσουν τη μεταφορά της υπόθεσης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και να επικαλεστούν ασυλία. Για να επικρατήσει, η πολιτεία θα πρέπει να αποδείξει ότι οι ενέργειές τους ήταν εκτός των επίσημων καθηκόντων τους ή αντικειμενικά παράλογες ή σαφώς παράνομες. Αν δικαστής κρίνει ότι ένας αξιωματικός καλύπτεται από ασυλία, η υπόθεση θα απορριφθεί και η πολιτεία δεν θα μπορεί να τον κατηγορήσει ξανά.

Μπορούν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς να τους απαγγείλουν κατηγορίες;

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς μπορούν να ασκήσουν διώξεις σε αστυνομικούς για θανατηφόρους πυροβολισμούς, όμως ο πήχης είναι πολύ υψηλός και τέτοιες κατηγορίες είναι σπάνιες. Θα πρέπει να αποδειχθεί ότι ο αστυνομικός γνώριζε πως η πράξη του ήταν παράνομη ή ενήργησε με απερίσκεπτη αδιαφορία για τα συνταγματικά όρια της εξουσίας του – κάτι ιδιαίτερα δύσκολο να αποδειχθεί στο δικαστήριο. Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση Τραμπ έχει υπερασπιστεί τις ενέργειες των πρακτόρων.

Πέρα από την ομοσπονδιακή ασυλία, μπορούν να υποστηρίξουν ότι οι πράξεις τους ήταν συνταγματικά εύλογες, ότι ενήργησαν σε αυτοάμυνα ή ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν ή να σκοτώσουν τα θύματα.

Μπορούν οι οικογένειες των θυμάτων να ζητήσουν αποζημίωση;

Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι καλύπτονται από ασυλία έναντι αστικών αγωγών, εκτός αν η συμπεριφορά τους παραβίασε ξεκάθαρα ένα σαφώς κατοχυρωμένο συνταγματικό δικαίωμα. Αυτό το νομικό πρότυπο, γνωστό ως «ειδική (qualified) ασυλία», έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο προστασίας αστυνομικών που κατηγορούνται για υπερβολική χρήση βίας, σύμφωνα με έρευνες του Reuters το 2020.

Ωστόσο, τα θύματα μπορούν επίσης να στραφούν κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ζητώντας αποζημίωση όταν υπάλληλοί της προκαλούν οικονομική ζημία ή σωματική βλάβη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτό προβλέπεται από τον Νόμο περί Αξιώσεων κατά του Ομοσπονδιακού Κράτους (Federal Tort Claims Act – FTCA) του 1946, ο οποίος αποτελεί εξαίρεση στο δόγμα της κρατικής ασυλίας.

Σε μια υπόθεση βάσει του FTCA, ο ενάγων συνήθως ισχυρίζεται ότι κυβερνητικός υπάλληλος ενήργησε με αμέλεια ή παρανόμως. Ο νόμος επιτρέπει στους συγγενείς ενός ατόμου που σκοτώθηκε από πράκτορες της ICE να διεκδικήσουν αποζημίωση για παράνομο θάνατο.

Ωστόσο, αν και ο FTCA ανοίγει έναν σπάνιο δρόμο για αγωγή κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τέτοιες υποθέσεις αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς και εμπόδια, και οι νομικοί ειδικοί γενικά θεωρούν ότι πρόκειται για αδύναμο μηχανισμό αντιμετώπισης παραπτωμάτων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάζα: Το Ισραήλ θα ξανανοίξει το πέρασμα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τον τελευταίο νεκρό όμηρο

Διεθνή / Γάζα: Το Ισραήλ θα ξανανοίξει το πέρασμα της Ράφα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τον τελευταίο νεκρό όμηρο

Η επιχείρηση για την ανάκτηση του σώματος του 24χρονου πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομάδων, σύμφωνα με ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού
THE LIFO TEAM
Η φονική χιονοκαταιγίδα Fern πλήττει τις ΗΠΑ - Τουλάχιστον 11 νεκροί και 800.000 πολίτες χωρίς ρεύμα

Διεθνή / Η φονική χιονοκαταιγίδα Fern πλήττει τις ΗΠΑ - Τουλάχιστον 11 νεκροί και 800.000 πολίτες χωρίς ρεύμα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να διαρκέσουν για ημέρες και να επηρεάσουν έως και 180 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή πάνω από τον μισό πληθυσμό των ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
«Θα θερίσετε θύελλα»: Γιγάντια τοιχογραφία στην Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Διεθνή / «Θα θερίσετε θύελλα»: Γιγάντια τοιχογραφία στην Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Θα υποστείτε πολύ πιο σοβαρές συνέπειες από αυτές που θα προκαλέσετε, ξεκαθαρίζει το Ιράν καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται στην περιοχή
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Διεθνή / Ελληνοαμερικανός μετεωρολόγος για κακοκαιρία στις ΗΠΑ: «Είχαν χρόνια να ζήσουν κάτι τέτοιο»

Οι αρχές προειδοποιούν ότι το κρύο θα συνεχιστεί καθ’ όλη την εβδομάδα και σε ορισμένες περιοχές των κεντρικών ΗΠΑ τα θερμόμετρα μπορεί να δείξουν ακόμη και -45°C
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διεθνή / Κακοκαιρία σαρώνει τις ΗΠΑ: Χωρίς ρεύμα πάνω από 670.000 σπίτια, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Συνολικά, 17 πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας, καθώς το κύμα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με χιόνι, χαλάζι, παγωμένη βροχή και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
THE LIFO TEAM
 
 