ΗΠΑ: Νέα επίθεση σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό - 6 νεκροί

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε έξι άνδρες την Κυριακή σε μια επιδρομή εναντίον ενός σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό, στο πλαίσιο της εκστρατείας της κυβέρνησης Τραμπ κατά των φερόμενων διακινητών.

Η επίθεση της Κυριακής ανέβασε τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 157 άτομα από τότε που η κυβέρνηση άρχισε να στοχεύει «ναρκοτρομοκράτες» σε μικρά σκάφη τον Σεπτέμβριο.

Το νέο χτύπημα σε πλοίο που υποστηρίζεται ότι μετέφερε ναρκωτικά

Όπως και με τις περισσότερες δηλώσεις του στρατού σχετικά με τις περισσότερες από 40 γνωστές επιθέσεις στον Ανατολικό Ειρηνικό και την Καραϊβική Θάλασσα, η Αμερικανική Διοίκηση Νότου δήλωσε ότι στόχευσε φερόμενους εμπόρους ναρκωτικών κατά μήκος γνωστών διαδρομών λαθρεμπορίου. Ο στρατός δεν παρείχε αποδείξεις ότι το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά. Δημοσίευσε ένα βίντεο στο X που έδειχνε ένα μικρό σκάφος να ανατινάζεται ενώ επέπλεε στο νερό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ στη Λατινική Αμερική και έχει δικαιολογήσει τις επιθέσεις ως απαραίτητη κλιμάκωση για να αναχαιτίσει τη ροή ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η κυβέρνησή του έχει προσκομίσει ελάχιστα στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της σχετικά με τη δολοφονία «ναρκοτρομοκρατών».

Σε συνάντηση με ηγέτες της Λατινικής Αμερικής το Σάββατο, ο Τραμπ τους ενθάρρυνε να ενωθούν με τις ΗΠΑ στη λήψη στρατιωτικών μέτρων κατά των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών και των διακρατικών συμμοριών, τα οποία, όπως είπε, αποτελούν «απαράδεκτη απειλή» για την εθνική ασφάλεια της περιοχής.

On March 8, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/hIXMDeDKK5 — U.S. Southern Command (@Southcom) March 9, 2026

Για το σκοπό αυτό, ο Ισημερινός και οι ΗΠΑ διεξήγαγαν την περασμένη εβδομάδα στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά οργανωμένων εγκληματικών ομάδων στη νοτιοαμερικανική χώρα.

Με τη συνάντηση του Σαββάτου, ο Τραμπ ήθελε να δείξει ότι παραμένει προσηλωμένος στην εστίαση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στον δυτικό ημισφαίριο, ακόμη και ενώ διεξάγει πόλεμο κατά του Ιράν.

Οι επικριτές αμφισβήτησαν τη συνολική νομιμότητα των επιθέσεων κατά των σκαφών, καθώς και την αποτελεσματικότητά τους, εν μέρει επειδή η φαιντανύλη που ευθύνεται για πολλές θανατηφόρες υπερβολικές δόσεις διακινείται συνήθως στις ΗΠΑ μέσω ξηράς από το Μεξικό, όπου παράγεται με χημικά που εισάγονται από την Κίνα και την Ινδία.

Οι επιθέσεις εναντίον των σκαφών προκάλεσαν επίσης έντονες κριτικές μετά την αποκάλυψη ότι ο στρατός σκότωσε τους επιζώντες της πρώτης επίθεσης εναντίον σκαφών με μια δεύτερη επίθεση. Η κυβέρνηση Τραμπ και πολλοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές δήλωσαν ότι ήταν νόμιμο και απαραίτητο, ενώ οι Δημοκρατικοί βουλευτές και νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι οι δολοφονίες ήταν φόνοι, αν όχι εγκλήματα πολέμου.

Με πληροφορίες από Guardian