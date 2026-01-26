ΔΙΕΘΝΗ
Τραμπ για Μινεάπολη: «Ο Πρέτι είχε ένα πολύ επικίνδυνο και απρόβλεπτο όπλο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στη Wall Street Journal υπαινίχθηκε την απόσυρση των πρακτόρων της ICE από τη Μινεάπολη

Ο Άλεξ Πρέτι αντιμέτωπος με ομοσπονδιακό αξιωματούχο/ Φωτογραφία: X
Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να πει εάν ο ομοσπονδιακός αξιωματικός που πυροβόλησε θανάσιμα τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεσότα το Σαββατοκύριακο ενήργησε σωστά και δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει το περιστατικό.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη διάρκειας πέντε λεπτών στην εφημερίδα The Wall Street Journal την Κυριακή, ο Τραμπ δεν απάντησε ευθέως όταν ρωτήθηκε δύο φορές αν ο αξιωματικός που πυροβόλησε τον 37χρονο άνδρα έκανε το σωστό. 

Λίγο μετά ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Το εξετάζουμε, επανεξετάζουμε τα πάντα και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα». Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν πάντως υπερασπιστεί δημόσια τον αστυνομικό.

Ο Τραμπ επέκρινε τον Πρέτι επειδή έφερε όπλο κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας.

«Δεν μου αρέσει καμία ανταλλαγή πυροβολισμών. Δεν μου αρέσει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ. «Αλλά δεν μου αρέσει και όταν κάποιος πηγαίνει σε μια διαμαρτυρία κρατώντας ένα πολύ ισχυρό, πλήρως γεμάτο όπλο, με δύο γεμιστήρες γεμάτους σφαίρες. Αυτό επίσης δεν είναι καλό».

«Κάποια στιγμή θα φύγουμε»

Ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένος μελλοντικά να αποσύρει τους αξιωματούχους επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας από την περιοχή της Μινεάπολης. «Κάποια στιγμή θα φύγουμε. Έχουμε κάνει –έχουν κάνει– φανταστική δουλειά», είπε. Δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των πρακτόρων. Όταν ρωτήθηκε αν θα φύγουν σύντομα, επαίνεσε όσα έχει ήδη κάνει η κυβέρνηση στη Μινεσότα και δήλωσε: «Θα αφήσουμε μια διαφορετική ομάδα ανθρώπων εκεί για την οικονομική απάτη».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Πρέτι έφερε ένα «πολύ επικίνδυνο όπλο, ένα επικίνδυνο και απρόβλεπτο όπλο», προσθέτοντας: «Είναι ένα όπλο που εκπυρσοκροτεί όταν οι άνθρωποι δεν το περιμένουν». Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι ο Πρέτι είχε μαζί του ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών.

Ο Πρέτι, νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας, βιντεοσκοπούσε πράκτορες της Συνοριοφυλακής σε δρόμο της Μινεάπολης το πρωί του Σαββάτου, όταν πυροβολήθηκε. Πέθανε επί τόπου.

Τις ώρες που ακολούθησαν το περιστατικό, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ισχυρίστηκε ότι ο Πρέτι «αντιστάθηκε βίαια» όταν προσπάθησαν να του αφαιρέσουν το όπλο, μέχρι που οι αστυνομικοί πυροβόλησαν «για λόγους αυτοάμυνας». Ωστόσο, βίντεο αυτόπτων μαρτύρων που εξέτασε η Wall Street Journal αντικρούουν αυτή την εκδοχή.

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) έχει εντείνει τις απελάσεις σε μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα, ενώ η κυβέρνηση έχει στείλει ομοσπονδιακούς αξιωματικούς στη Μινεσότα παρά τις αντιρρήσεις των πολιτειακών και τοπικών αρχών. Αφού ένας αξιωματικός της ICE πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ νωρίτερα αυτόν τον μήνα στη Μινεάπολη, ο Τραμπ υπερασπίστηκε την υπηρεσία και χαρακτήρισε το περιστατικό τραγωδία.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ συζητούν εδώ και εβδομάδες τις επιθετικές πολιτικές απελάσεων της κυβέρνησης, και το περιστατικό του Σαββάτου έδωσε νέα επείγουσα διάσταση σε αυτές τις συζητήσεις. Ορισμένοι συνεργάτες του προέδρου θεωρούν πλέον ότι η ολοένα και πιο ασταθής κατάσταση στη Μινεάπολη αποτελεί πολιτικό βάρος, ακόμη κι αν ο Λευκός Οίκος συνεχίζει δημόσια να στηρίζει τις επιχειρήσεις στην πόλη, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, έχει δεχθεί επανειλημμένα τηλεφωνήματα από αξιωματούχους της Μινεσότα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Κάποιοι στην κυβέρνηση ανησυχούν ότι οι δημοσκοπήσεις και το κλίμα της κοινής γνώμης στρέφονται κατά των μεταναστευτικών επιχειρήσεων στις πόλεις, και μέρος των συζητήσεων επικεντρώνεται στο πώς μπορούν να συνεχιστούν οι απελάσεις χωρίς συγκρούσεις με διαδηλωτές. Ο σύμβουλος του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, εξακολουθεί να πιέζει για σκληρή επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να υποχωρήσει στη Μινεάπολη.

Ο Τραμπ δέχθηκε δεκάδες τηλεφωνήματα το Σάββατο σχετικά με το περιστατικό, σύμφωνα με τους συμβούλους του, μιλώντας με γερουσιαστές και διάφορους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal 

