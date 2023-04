Μπιλ Γκέιτς: Να επενδύσουμε σε νέα και βελτιωμένα εμβόλια

Ο Μπιλ Γκέιτς παροτρύνει να επενδύσουμε σε νέα και βελτιωμένα εμβόλια.

Ο Μπιλ Γκέιτς ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ένα βίντεο από το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς για την αξία και την σημασία του εμβολιασμού τόσο για τα παιδιά, όσο και για τις κοινωνίες που αυτά διαβιούν.

Αναφέρει διάφορες ασθένειες που μαστίζουν συγκεκριμένα σημεία του πλανήτη και παροτρύνει να εστιάσουμε στον απαραίτητο εμβολιασμό, αλλά και να επενδύσουμε σε νέα και βελτιωμένα εμβόλια.

Αφορμή για το μήνυμά αυτό του Μπιλ Γκέιτς είναι Παγκόσμια εβδομάδα εμβολιασμού 2023 με το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς να παρέχει ανοιχτή πρόσκληση να «μάθουμε περισσότερα για τη σωτήρια δύναμη των εμβολίων».

Η Παγκόσμια εβδομάδα εμβολιασμού, που γιορτάζεται ετησίως την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου, έχει ως στόχο να αναδείξει τη συλλογική δράση που απαιτείται για την προστασία των ανθρώπων από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με εμβόλια.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνεργάζεται με τους εταίρους του για να διασφαλιστεί ότι περισσότεροι άνθρωποι, ιδίως τα παιδιά, προστατεύονται από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. «Το 2023 είναι η παγκόσμια ευκαιρία μας να καλύψουμε τη χαμένη πρόοδο στον βασικό εμβολιασμό. Πρέπει να προσεγγίσουμε τα εκατομμύρια παιδιά που έχασαν τα εμβόλια, να αποκαταστήσουμε την κάλυψη του βασικού εμβολιασμού τουλάχιστον στα επίπεδα του 2019, να ενισχύσουμε την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη για την παροχή εμβολιασμού και να οικοδομήσουμε διαρκή προστασία στις κοινότητες και τις χώρες», αναφέρει ο ΠΟΥ.

Από την πλευρά του ο Μπιλ Γκέιτς τονίζει:

«Η σύνδεση είναι σαφής: όταν μειώνεται η εμβολιαστική κάλυψη, παρατηρούμε περισσότερα κρούσματα θανατηφόρων ασθενειών. Γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε τα συστήματα υγείας και να επενδύσουμε σε νέα και βελτιωμένα εμβόλια»

The connection is clear: when vaccine coverage goes down, we see more outbreaks of deadly diseases. That’s why we must strengthen health systems and invest in new & improved vaccines. #VaccinesWork pic.twitter.com/pMUElNhSPp