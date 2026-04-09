Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Δεν θέλουμε πόλεμο» - Στην Ουάσινγκτον οι συνομιλίες Ισραήλ με Λίβανο

Νέα δήλωση, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, έκανε ο νέος Ανώτατος Θρησκευτικός Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης πυρός.

Το Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά «δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με τους «Times», είναι «αναίσθητος και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση».

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι αντιστέκεται σε μια εκεχειρία επειδή κάτι τέτοιο «θα οδηγούσε στη φυλάκισή του».

Κάλεσε επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μην «καταστρέψει» την αμερικανική οικονομία επιτρέποντας στον Νετανιάχου να υπονομεύσει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ισραήλ - Λίβανος: Στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα οι διαπραγματεύσεις

«Αν οι ΗΠΑ επιλέξουν να καταστρέψουν την οικονομία τους αφήνοντας τον Νετανιάχου να σκοτώσει τη διπλωματία, θα είναι δική τους επιλογή. Εμείς τη θεωρούμε ανόητη, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

Την ίδια ώρα, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσπάθειες για εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή να ξεκινήσουν «το συντομότερο δυνατό» απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο.

Στόχος των συνομιλιών είναι ο αφοπλισμός της σιιτικής και φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, που βρίσκονται τεχνικά σε κατάσταση πολέμου από το 1948.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση από τις λιβανέζικες αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες Ισραήλ, Λιβάνου αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσινγκτον.

Η προοπτική αυτών των διαπραγματεύσεων φαίνεται να ενισχύει την εύθραυστη εκεχειρία στον πόλεμο με το Ιράν, η οποία είχε κλονιστεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό, τον συνεχιζόμενο έλεγχο της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ και την αβεβαιότητα γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Τι δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, νωρίτερα, σήμερα, δήλωσε πως έδωσε εντολή στο Ισραήλ να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Λίβανο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα επανειλημμένα αιτήματα του Λιβάνου για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, έδωσα χθες εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του. «Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εδραίωση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου».

Ο Νετανιάχου σημείωσε ακόμη ότι το Ισραήλ «εκτιμά το κάλεσμα του πρωθυπουργού του Λιβάνου για την αποστρατιωτικοποίηση της Βηρυτού».

Με πληροφορίες από Associated Press, Al Jazeera