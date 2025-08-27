ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μονή Σινά: «Κινδυνεύει η ζωή μου» λέει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

«Παρακαλώ τόσο την Αιγυπτιακή κυβέρνηση της οποίας είμαι πολίτης και την Ελληνική να βρεθούν στο πλευρό μου διότι κινδυνεύει η ζωή μου», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μονή Σινά: «Κινδυνεύει η ζωή μου» λέει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός Facebook Twitter
O Αρχiεπίσκοπος Δαμιανός / Φωτ: ΑΠΕ
0

Έκκληση να παρέμβουν οι αρχές, στην Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, απευθύνει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, καθώς οι εκδιωχθέντες μοναχοί παραμένουν έξω από την Πύλη και επιχειρούν να εισέλθουν και πάλι στο εσωτερικό του ναού.

«Με τη βοήθεια της Αγίας Αικατερίνης και της Παναγιας μας απεκαταστάθη η τάξις εις τη μονή μας. Παρακαλώ τόσο την Αιγυπτιακή κυβέρνηση της οποίας είμαι πολίτης και την Ελληνική να βρεθούν στο πλευρό μου διότι κινδυνεύει η ζωή μου», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός στο Open.

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μονή Σινά, καθώς οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν χθες μετά το πραξικόπημά τους, παραμένουν έξω από την πύλη και επιχειρούν να εισέλθουν εκ νέου στο εσωτερικό με παρουσία την Αιγυπτιακή αστυνομία, σύμφωνα με όσα δηλώνει ο ένας εκ των μοναχών πατήρ Συμεών.

«Λέγονται ψέματα. Τηρήσαμε σιωπή γιατί δεν θέλαμε να εκθέσουμε κανέναν. Χθες το βράδυ στις 8.30 ήρθε ο Δεσπότης με καμιά δεκαριά μπράβους και δύο μοναχούς μετά από πολύ καιρό. Μπήκαν στο μοναστήρι ξαφνικά, ενώ αυτό λειτουργούσε κανονικότατα και με οδηγό έναν μοναχό τον πατέρα Αβάκιο, χτυπούσαν τις πόρτες στα κελιά , όποιος δεν άνοιγε έσπασαν τις πόρτες και μας έβγαλαν έξω από το μοναστήρι. Συνολικά 12 μοναχούς. Είμαστε άυπνοι.

Μπήκε και η κα Κατερίνα Σπυροπούλου και οι δώδεκα μοναχοί μείναμε έξω. Ήρθε η αστυνομία την οποία την καλέσαμε εμείς, ζητήσαμε επιμόνως να μπούμε. Καταληψίες είναι οι μπράβοι του Αρχιεπισκόπου. Έχουμε δώσει βίντεο με μπράβους έξω από το κελί του πατρός Αλεξίου, του φωνάζουνε, του χτυπάνε και δεν ανοίγει.

Δεν μας ανακοίνωσαν να εγκαταλείψουμε τη Μονή. Υπάρχει καταστατικό στο μοναστήρι, υπάρχουν ιεροί κανόνες. Θα δημοσιεύσουμε όλο το κατηγορητήριο με βάση του οποίου ελήφθη απόφαση παύσης του Αρχιεπισκόπου.

Πριν ένα μήνα ελήφθη η απόφαση της παύσεως και κατατέθη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Είναι φυσικό να την αμφισβητεί η πλευρά του Αρχιεπισκόπου. Η αιγυπτιακή αστυνομία ζητάει από τους καταληψίες να ανοίξουν τις πόρτες και εκείνοι δεν ανοίγουν», ανέφερε ο μοναχός.

Μονή Σινά: «Οι εκδιωγμένοι μοναχοί προσπάθησαν να εισέλθουν ξανά στο μοναστήρι»

Χθες νέα ένταση προκλήθηκε στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός, όπως αναφέρει, έφθασε στον χώρο και βρέθηκε εκ νέου αντιμέτωπος με τους μοναχούς που πριν από λίγες εβδομάδες είχαν κινηθεί εναντίον του, ζητώντας την παύση του.

Οι εκδιωχθέντες μοναχοί επιχείρησαν να επιστρέψουν το βράδυ της Τρίτης, αρνούμενοι να αποδεχθούν την απόφαση. Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός, μετά τη νέα ένταση που προκλήθηκε, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Έφθασα σήμερα (σ.σ. χθες) το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει κι κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και την Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε ταπεινά συγγνώμη».

Δείτε βίντεο από τα χθεσινά επεισόδια στη Μονή Σινά:

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το σχέδιο Φαρατζ για μαζικές απελάσεις και έξοδο από τη Σύμβαση της Γενεύης

Διεθνή / Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το σχέδιο Φαρατζ για μαζικές απελάσεις και έξοδο από τη Σύμβαση της Γενεύης

Το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ σχεδιάζει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο και αποχώρηση από διεθνείς συνθήκες όπως η ΕΣΔΑ και η Σύμβαση της Γενεύης, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις και πολιτικές αναταράξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
LIFO NEWSROOM
Τραμπ: Δασμοί 50% στις εισαγωγές από την Ινδία – Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος με Ρωσία στο παρασκήνιο

Διεθνή / Δασμοί Τραμπ 50% στις εισαγωγές από την Ινδία – Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος με Ρωσία στο παρασκήνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στις περισσότερες εισαγωγές από την Ινδία, τιμωρώντας το Νέο Δελχί για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου - Σοκ για την ινδική οικονομία, κίνδυνοι για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού
LIFO NEWSROOM
Τέιλορ Σουίφτ: Ο Τραμπ «ξέχασε πως την μισεί» και της ευχήθηκε για τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι

Διεθνή / Τέιλορ Σουίφτ: Ο Τραμπ «ξέχασε πως την μισεί» και της ευχήθηκε για τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι

Πριν από τρεις εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε την Τέιλορ Σουίφτ «woke τραγουδίστρια» και τώρα, ξαφνικά υποστηρίζει την σχέση της, σχολιάζει το Roling Stone
LIFO NEWSROOM
Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει για πρώτη φορά τη Γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων από τους Οθωμανούς

Διεθνή / Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει για πρώτη φορά τη Γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων από τους Οθωμανούς

Για πρώτη φορά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναγνώρισε δημόσια τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων - Η δήλωση φέρνει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που το Ισραήλ απέφευγε επί δεκαετίες
LIFO NEWSROOM
Αόρατος θάνατος στην Ουκρανία: Το 25% είναι παγιδευμένο με νάρκες - Παιδιά σκοτώνονται κάθε μέρα

Διεθνή / Αόρατος θάνατος στην Ουκρανία: Το 25% είναι παγιδευμένο με νάρκες - Παιδιά σκοτώνονται κάθε μέρα

Στη Σούμι και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, νάρκες και εκρηκτικά απειλούν καθημερινά πολίτες - Σχεδόν το 25% της χώρας είναι μολυσμένο με εκρηκτικά, σύμφωνα με ειδικούς του ΟΗΕ
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέλει να μετονομαστεί το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου» - Γιατί έπαψε να λέγεται έτσι το 1949

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να μετονομαστεί το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου» - Γιατί έπαψε να λέγεται έτσι το 1949

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει την ιδέα να μετονομαστεί το Υπουργείο Άμυνας σε «Υπουργείο Πολέμου», επικαλούμενος την ιστορία νικών των ΗΠΑ, αλλά η αλλαγή απαιτεί νομοθετική έγκριση
LIFO NEWSROOM
Reuters: Παραιτήθηκε η φωτορεπόρτερ κατηγορώντας το πρακτορείο για αναπαραγωγή ισραηλινής προπαγάνδας

Διεθνή / Γάζα: Παραιτήθηκε φωτορεπόρτερ του Reuters - Το κατηγορεί για αναπαραγωγή ισραηλινής προπαγάνδας

«Δεν μπορώ πια να διατηρήσω καμία σχέση με το Reuters, καθώς με τη στάση του ουσιαστικά δικαιολογεί και καλύπτει τη συστηματική δολοφονία 245 δημοσιογράφων στη Γάζα», έγραψε την Τρίτη
LIFO NEWSROOM
 
 