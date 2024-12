Μονακό: Φωταγωγήθηκε το πριγκιπάτο - «Τα Χριστούγεννα στο Μόντε Κάρλο είναι μαγικά»

Τα χριστουγεννιάτικα φώτα άναψαν στο πριγκιπάτο του Μονακό, σηματοδοτώντας την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου και προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια γιορτινή ατμόσφαιρα που συνδύαζε μοναδικά την παράδοση του χθες με το σήμερα, δημιουργώντας μια μαγευτική εμπειρία γεμάτη γιορτινές στιγμές και λαμπερούς στολισμούς.

Ο πρίγκιπας Ζακ και η πριγκίπισσα Γκαμπριέλα συνοδευόμενοι από τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β' και τη πριγκίπισσα Σαρλίν άναψαν τα φώτα του εντυπωσιακού δέντρου ύψους 18 μέτρων που κοσμεί την Πλατεία του Καζίνο στο Μόντε Κάρλο μαζί με πέντε γιγάντιες μπάλες, εμπνευσμένες από τις «μαγικές στιγμές των Χριστουγέννων». Στην τελετή φωταγώγησης συμμετείχαν επίσης, η Camille Gottlieb και η Mélanie-Antoinette de Massy.

Christmas’ magic is coming to the Principality ♥️ Are you ready to discover Monaco as a fairytale, where glamour, luxury and joy meet for an enchanting experience? Discover more: https://t.co/YNbZEWdeTM pic.twitter.com/u7iEdDxFTQ

Last night the grand unveiling of Christmas decorations took place in Monaco with the presence of Their Serene Highnesses, the Prince & Princess of Monaco, CEO & Chairman of the Group @stephanevaleri.

A magical night under Christmas decorations making Monaco a winter wonderland. pic.twitter.com/rIMtb3V0NH