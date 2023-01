Το μοναδικό ζευγάρι πάντα της Βρετανίας επιστρέφει στην Κίνα χωρίς απογόνους

Μετά από μια δεκαετία άκαρπων προσπαθειών για αναπαραγωγή, το μοναδικό ζευγάρι πάντα στη Βρετανία θα επιστρέψει στην Κίνα χωρίς να έχει δημιουργήσει οικογένεια, ανακοίνωσε ο ζωολογικός κήπος του Εδιμβούργου.

Η Βασιλική Ζωολογική Εταιρία της Σκωτίας (RZSS) σκοπεύει να διοργανώσει για τον Γιανγκ Γκουάνγκ (Ήλιο) και την Τιαν Τιαν (Αγαπημένη) μια «τεράστια» αποχαιρετιστήρια τελετή πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή τους φέτος.

«Ήταν απίστευτα δημοφιλή στους επισκέπτες» και συνέβαλαν «να συνδεθούν εκατομμύρια άνθρωποι με τη φύση και να συγκεντρωθούν χρήματα για την προστασία της φύσης», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της RZSS, Ντέιβιντ Φιλντ.

«Θα δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες ώστε ο κόσμος να μπορέσει να τα αποχαιρετήσει και να γιορτάσουμε την καταπληκτική επίδραση» των δύο πάντα, «συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κόσμου όπου η φύση προστατεύεται, εκτιμάται και αγαπιέται», δήλωσε.

It is too soon to say exactly when they will travel, but our panda pair could leave as early as October🐾



Please check our website Q&A for all the latest info (including details on limited Panda Magic Moments - only available to @rzss members, patrons and giant panda adopters!)