Μετανάστες ταξίδεψαν πάνω στο πηδάλιο πλοίου, από τη Νιγηρία στα Κανάρια Νησιά- 11 ημέρες στη θάλασσα

Η ισπανική ακτοφυλακή διέσωσε τρεις μετανάστες που ταξίδεψαν από τη Νιγηρία στα Κανάρια Νησιά, ισορροπώντας στο πηδάλιο δεξαμενόπλοιου, ακριβώς πάνω από την ίσαλο γραμμή.

Οι ισπανικές αρχές ανάρτησαν στα social media φωτογραφία στην οποία οι τρεις άνθρωποι φαίνονται σκαρφαλωμένοι πάνω στο πηδάλιο του τάνκερ Alithini II. Το πλοίο με σημαία Μάλτας έφτασε στο Λας Πάλμας το απόγευμα της Δευτέρας, έπειτα από ταξίδι 11 ημερών από το Λάγος, σύμφωνα με το την ιστοσελίδα Marine Traffic.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι και δέχθηκαν τις φροντίδες γιατρών για υποθερμία και αφυδάτωση. «Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι η τελευταία. Οι λαθρεπιβάτες δεν έχουν πάντα την ίδια τύχη», έγραψε στο Τwitter ο Txema Santana, δημοσιογράφος και σύμβουλος μετανάστευσης της κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων.

Salieron de Nigeria hace más de una semana, tiempo que han pasado en el timón del barco, muy cerca del agua. La odisea de la supervivencia supera con creces la ficción. No es la primera y no va a ser la última. Los polizones no siempre corren la misma suerte.



